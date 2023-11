ManCity meldet Rekordumsatz - rutscht aber hinter Bayern

Manchester City hat nach dem Triple-Gewinn Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert - obwohl auch die Gehaltskosten wuchsen. Wie fällt der Vergleich zum FC Bayern aus?

Manchester City hat seine historische Triple-Saison auch finanziell vergoldet. Am Mittwoch gab der amtierende Champions-League-, Premier-League- und FA-Cup-Sieger einen neuen Umsatzrekord im englischen Profifußball bekannt. Mit 712,8 Millionen Pfund, umgerechnet also rund 818 Millionen Euro, toppte er den Bestwert, den Stadtrivale Manchester United erst im Oktober mit umgerechnet 744,33 Millionen Euro aufgestellt hatte. ManCity steigerte sich gegenüber dem Vorjahr um rund 115 Millionen Euro.

Sogar nahezu verdoppelt hat sich der Gewinn beim Klub um Trainer Pep Guardiola. Dieser schoss von 47,9 auf 93,3 Millionen Euro in die Höhe, obwohl sich auch die Gehaltskosten um fast 80 Millionen Euro erhöhten, was nicht zuletzt mit den Prämienauszahlungen rund um die Titelflut zusammenhängt. Für das satte Plus sorgten unter anderem die TV-Erlöse, die sich gegenüber 2021/22 um rund 50 Millionen Euro steigerten, sowie Transfereinnahmen in Höhe von etwa 140 Millionen Euro.

Beim Gewinn übertrifft ManCity auch den FC Bayern, der am Sonntag seine Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 veröffentlicht hatte, bleibt aber - anders als 2021/22 - hinter dem Umsatz des deutschen Rekordmeisters zurück: Die Münchner hatten sich auf 854,2 Millionen Euro (Gewinn: 35,7 Millionen Euro) gesteigert.

Klubboss al-Mubarak will Triple-Saison toppen

"Nach dem Champions-League-Sieg in der Türkei und der Vollendung des Triple wurde mir am häufigsten die Frage gestellt: 'Wie kann man das noch toppen?' Die Antwort lautet: Indem wir die bewährten Philosophien und Praktiken, die uns diesen Erfolg beschert haben, verdoppeln und uns der Herausforderung stellen, uns ständig zu erneuern, um auf und neben dem Spielfeld ein neues Leistungsniveau zu erreichen", wird ManCity-Boss Khaldoon al-Mubarak zitiert. "Der Erfolg von heute bedeutet einfach weitere Investitionen für morgen. Unsere finanzielle Gesundheit und unsere Erfolge auf dem Spielfeld bedeuten, dass jeder, der mit Manchester City verbunden ist, mit Vorfreude in die Zukunft blicken kann."

Zu dieser Zukunft könnte allerdings weiterhin auch eine Strafe für mögliche Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League gehören und damit theoretisch sogar ein Punktabzug oder gar der Ligaausschluss. Eine unabhängige Kommission prüft insgesamt 115 potenzielle Regelbrüche im Zeitraum von 2009 bis 2018. ManCity bestreitet jegliches Fehlverhalten.