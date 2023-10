Der englische Fußball und Manchester City trauern um Francis Lee, der im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Den amtierenden Triple-Sieger führte er einst zu etlichen Erfolgen.

Steinreiche Geldgeber haben inzwischen so manchen Klub plötzlich auf die Weltkarte des großen Fußballs befördert. Manchester City gehört allerdings zu den Vereinen, auf die das nur bedingt zutrifft. Francis Lee war Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre gewichtiger Teil einer Spielergeneration, die den Skyblues reichlich Silberware einbrachte - lange vor dem Scheich-Geld.

Am Montag starb der 27-malige englische Nationalspieler im Alter von 79 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Das teilte sein langjähriger Klub mit, dessen Präsident er in den 1990er Jahren auch mal für vier Jahre war. Als Spieler gewann der Angreifer, Torschützenkönig der Saison 1971/72, mit City Meisterschaft (1968), FA Cup (1969), Ligapokal (1970) und den Europapokal der Pokalsieger (1970). 1975 feierte er auch mit Derby County die Meisterschaft, ein Jahr später beendete er bereits seine aktive Karriere.

City würdigte Lee in einem Statement als "Vereinslegende in jedem Sinne". 330 Pflichtspiele häufte er zwischen 1967 und 1974 für die Citizens an, in denen er 148 Tore erzielte. Aus Respekt senkte der amtierende Triple-Sieger seine Fahnen an Trainingsgelände und Stadion auf Halbmast für den Mann, der mit Mike Summerbee und dem ebenfalls schon verstorbenen Colin Bell ein legendäres Trio bildete.

Deutschland fügte Lee die bittersten Niederlagen zu

Der Spezialist im Herausholen und Verwandeln von Elfmetern spielte - während seiner treffsichersten Saison - auch eine Rolle bei Deutschlands umjubeltem Sieg im EM-Viertelfinale 1972 im Wembley-Stadion, als er zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich abstaubte. Deutschland fügte ihm, der Englands Weltmeister von 1966 noch mal verstärkte, im WM-Viertelfinale 1970 auch die bitterste Niederlage seiner Spielerlaufbahn zu.

Eine weitere Chance auf der größten Fußballbühne sollte der erfolgreiche Geschäftsmann nicht mehr bekommen, da England die WM 1974 in Deutschland verpasste. Lee hinterlässt eine Frau und drei Kinder.