ManCity-Held Gündogan eingetroffen - DFB-Team komplett

Am Mittwoch hat Ilkay Gündogan das deutsche Nationalteam im Trainingslager in Marbella komplettiert.

Nach der Party ins Trainingslager: Ilkay Gündogan (re., mit Kevin De Bruyne) am Montag bei ManCitys Meisterfeier. IMAGO/Shutterstock

Der 31-jährige Mittelfeldspieler hatte nach dem Meisterschaftsgewinn mit Manchester City am Sonntag mit Verspätung anreisen dürfen. Am Mittwoch trainierte Gündogan im Kraftraum, am Donnerstag soll er mit den Teamkollegen üben.

Gündogan hatte am finalen Premier-League-Spieltag mit seinem Doppelpack als Einwechselspieler maßgeblich dazu beigetragen, dass ManCity einen 0:2-Rückstand gegen Aston Villa noch in einen 3:2-Sieg umbog. Bei einem Remis oder einer Niederlage wäre der FC Liverpool Meister geworden.

"Ich habe die Meisterkonferenz der Premier League im Fernsehen angesehen und mich für Ilkay gefreut", sagte Bundestrainer Hansi Flick, der in Marbella nun mit seinem gesamten 26-köpfigen Aufgebot arbeiten kann. "Er hat das Comeback eingeleitet und ManCity zum Schluss zur Meisterschaft geschossen. Das freut mich für ihn. Das zeigt auch, was für eine Qualität er hat."