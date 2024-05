Viererpacker Haaland schießt Wolves im Alleingang ab

Im Kampf um den Meistertitel in der Premier League hält Manchester City auch nach dem klaren 5:1-Sieg gegen die Wolves alle Trümpfe in der eigenen Hand. Torjäger Haaland zerlegte die Gäste dabei quasi im Alleingang.

Pep Guardiola und seine Skyblues wollten sich für die Hinspiel-Niederlage bei den Wolves revanchieren, der Spanier brachte dafür im Etihad-Stadium Foden, Kovacic und Haaland im Vergleich zum Sieg in der Vorwoche gegen Nottingham (2:0) auf den Platz. Dafür mussten Grealish, Doku und Alvarez weichen (alle Bank).

Durch den Sieg Arsenals wenige Stunden zuvor lag der Ball wieder bei den Skyblues, die zuhause mit den Wolves, für die es in dieser Saison um nichts mehr geht, kurzen Prozess machten.

Bereits in der Anfangsphase wurde Gvardiol von Ait Nouri im Strafraum gefoult, Haaland nahm sich erfolgreich der Sache an (12.). Auch danach überließen die Gäste dem Meister den Ball und ergaben sich ihrem Schicksal.

Wolves chancenlos - Immer wieder Haaland

Die Citizens mussten gar nicht an ihr Limit gehen und hatten das Spiel doch komplett unter Kontrolle, Haaland verpasste aber die frühe Vorentscheidung (18.).

Haaland war überhaupt der Mann, ohne den im ersten Durchgang nichts ging: In der 35. Minute stieg er perfekt auf und erhöhte per Kopf auf 2:0, mit dem Pausenpfiff wurde der schnelle Norweger von Semedo von den Beinen geholt und erzielte mit seinem zweiten Elfmetertor einen lupenreinen Hattrick (45.+3).

Alles schien für den zweiten Durchgang klar zu sein, doch Hwang profitierte von Edersons Unsicherheit und erzielte das 1:3 (53.). Kurz keimte Hoffnung bei den Gästen auf - für exakt 56 Sekunden: Denn dann nahm Haaland einen langen Ball von Foden perfekt runter und knallte ihn zu seinem vierten Tor des Tages in die Maschen (54.).

Im Kampf um den "Golden Boot" in der Premier League schraubte der Norweger sein Torkonto auf 25 Treffer und baute seinen bis dato knappen Vorsprung (Isak steht bei 20 Treffern) ordentlich aus.

Haaland schimpft - Alvarez setzt den Schlusspunkt

Auch im Anschluss war der Torhunger Haalands noch nicht gestillt, José Sa verhinderte aber den Fünferpack (61.). Während Haaland noch Lust hatte, war ansonsten das Tempo weitestgehend aus der Partie, da die Kräfteverhältnisse zu klar waren.

Als Guardiola den Mann des Spiels in Minute 82 vom Platz nahm, war dieser sichtlich unzufrieden ob seiner Auswechslung und pfefferte seine Schienbeinschoner auf den Boden. Doch der argentinische Weltmeister Alvarez, der für den Norweger kam, zeigte ebenfalls, was er kann, und erhöhte keine drei Minuten nach seiner Einwechslung noch auf 5:1 (85.). Es war der Endstand einer einseitigen Partie.

Das Meisterschaftsrennen in der Premier League spitzt sich im Saisonfinale also immer mehr zu, aktuell ist ManCity einen Zähler hinter den Gunners, hat aber noch ein Spiel mehr in der Hinterhand. Weiter geht es kommende Woche für die Skyblues am Samstag, 13.30 Uhr, mit dem Gastspiel beim FC Fulham.