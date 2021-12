Jimenez' alberner Platzverweis: Handelfmeter hält ManCity an der Spitze

Manchester City hat im Titeldreikampf vorgelegt und das Heimspiel gegen Wolverhampton gewonnen. Erst ein Elfmeter brachte die Erlösung.

Die Hauptdarsteller in Manchester: Raul Jimenez (li.) und Raheem Sterling. imago images/PA Images

Am vergangenen Wochenende hatte Liverpool 94 Minuten gebraucht, um die Wolverhampton Wanderers zu knacken. Sieben Tage später erfuhr auch Meister ManCity, was die Wolves unter Trainer Bruno Lage so stark macht. Kompakte Gäste lauerten zur Lunchtime im Etihad Stadium auf Konterchancen und standen ansonsten mit einer Fünferkette stabil.

Außer ein paar harmlose Distanzschüsse brachte City wenig zustande, durfte sich dann aber bei Raul Jimenez bedanken, der seiner Mannschaft einen Bärendienst erwies und kurz vor der Halbzeit einen sehr vermeidbaren Platzverweis kassierte. Der Mexikaner holte sich für ein Foul die erste Gelbe Karte ab und Sekunden später die zweite, weil er sich bei Rodrigos Freistoß unerlaubt in den Weg stellte. Zur Krönung verließ er den Platz aufreizend lässig und "spielte" mit dem Publikum, das höhnisch Beifall klatschte.

Auch in Überzahl tat sich ManCity mit Kapitän Gündogan nach der Pause schwer, obwohl sich das Geschehen um den und im Wolves-Strafraum abspielte. Erst ein Handelfmeter (Joao Moutinho) brachte die Erlösung, Sterling verwandelte vom Punkt lässig flach in die Mitte (66.), kurz darauf vergab Grealish recht kläglich die Entscheidung (70.).

Weil die Gäste außer eines Kopfballs von Kilman (90.+2) nicht gefährlich wurden, fuhr City letztlich den sechsten Ligasieg in Folge ein und bleibt damit Tabellenführer.