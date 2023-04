Pflichtaufgabe erfüllt: Dreierpacker Mahrez führt ManCity ins Finale

Manchester City steht im Finale des FA Cups. Obwohl Trainer Pep Guardiola zahlreiche Stammspieler schonte, gewannen die Citizens gegen Zweitligist Sheffield souverän mit 3:0.

Nach dem souveränen Einzug ins Halbfinale der Champions League in München (1:1) und vor dem Topspiel in der Meisterschaft am Mittwoch gegen Arsenal stand für Manchester City das Halbfinale im FA Cup auf dem Programm.

Gegen Zweitligist Sheffield warf Pep Guardiola die Rotationsmaschine an und gab mit Ederson, Stones, Ruben Dias, Rodri, De Bruyne (alle über die gesamten 90 Minuten auf der Bank) und Aké (Verletzung an der Kniesehne) gleich sechs Spielern eine Verschnaufpause, die gegen den FC Bayern begonnen hatten.

Ortega Moreno verhindert frühen Schock

Einer der sechs Neuen durfte sich dann auch gleich überraschenderweise auszeichnen. Ortega Moreno verhinderte gegen Ndiaye den frühen Schock (2.). Generell versteckte sich Sheffield gegen dominante Citizens in der Anfangsphase nicht. So traf Ndiaye fünf Minuten nach seiner ersten Chance nur das Außennetz (7.) - es sollten aber die einzigen Nadelstiche der Blades im gesamten Match bleiben.

Trotz der drückenden Überlegenheit (80 Prozent Ballbesitz im ersten Durchgang), strahlten aber auch die Skyblues zunächst kaum Torgefahr aus. Sie kamen einfach nicht in den Sechzehner und versuchten es daher häufig aus der Distanz. So auch Mahrez (22.) und Alvarez (23.), deren Versuche aber nicht erfolgreich waren.

Mahrez bleibt vom Punkt cool

Es deutete alles auf eine torlose erste Halbzeit hin, ehe Jebbison Bernardo Silva im eigenen Sechzehner völlig unnötig zu Fall brachte - der Portugiese stand nur mit dem Rücken zum Tor. Den fälligen Strafstoß verwandelte Mahrez zum 1:0-Pausenstand sicher (43.).

An der Spielanlage änderte das Tor gewiss nichts. Doch Manchester City hatte natürlich nicht mehr den großen Druck und blieb aus diesem Grund auch geduldig. Nach einem Konter schlugen die Citizens dann eiskalt zu. Mahrez eroberte von Lowe die Kugel, wurde anschließend von Robinson sowie Egan nicht wirklich angegriffen und schloss trocken zum 2:0 ab (61.).

Grealish assistiert und geht anschließend vom Platz

Spätestens nach seinem dritten Treffer, fünf Minuten später, war die Partie dann auch schon entschieden. Diesmal nutzte der Algerier einen Querpass von Grealish.

Daraufhin legte Manchester auf dem Feld den Schongang ein und Guardiola nahm unter anderem mit Grealish (67.) und Haaland (68.) weitere Stammkräfte vom Platz. Da Alvarez kurz vor dem Ende einen weiteren Treffer verpasste (90.), blieb es beim 3:0 und ManCity wahrte die Chance auf das Triple.

Am Mittwoch geht es für die Citizens mit dem Topspiel in der Premier League weiter. Arsenal gastiert im Etihad Stadium (21 Uhr). Sheffield steht ebenfalls vor einem wichtigen Spiel. Am Mittwoch können die Blades im Heimspiel gegen West Brom den Aufstieg in die Premier League festzurren (21 Uhr).