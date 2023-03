Bernardo Silva in höchster Not: ManCity nimmt die Hürde Newcastle

Manchester City bleibt an Spitzenreiter Arsenal dran. Beim 2:0-Heimsieg über Newcastle hätte es nach gut einer Stunde aber auch anders laufen können.

Mit fünf Punkten Rückstand auf Arsenal empfing Meister City die beste Defensive der Liga - erst 15 Gegentore hatte Newcastle nach 23 Spieltagen kassiert. Die Skyblues mussten liefern. Beinahe taten sie das schon in der ersten Minute: De Bruyne konterte, Grealish flankte, Gündogan köpfte aus sechs Metern aufs Tordach.

In der Anfangsphase bot Newcastle der Guardiola-Elf noch Paroli. Unaufgeregt wanderte der Ball auch mal durch die Reihen der Magpies, für die Gordon eine frühe Chance hatte - doch der Neuzugang traf beim Startelf-Debüt den Ball nicht richtig (9.).

Foden unwiderstehlich - Newcastle hat Großchancen

Ansonsten kamen die Gäste offensiv kaum zur Geltung, City erzeugte auch durch starkes Gegenpressing immer mehr Einbahnstraßenfußball. Was noch fehlte, war der Treffer. Den besorgte Dribbelkünstler Foden per Einzelaktion, Botman fälschte am Ende des Solos noch unglücklich ab (15.). Damit war der Knoten gelöst, die Hausherren drehten jetzt auf.

Zwar hatte Newcastle durch Longstaff eine zeitige Großchance zum Ausgleich, Aké warf sich gerade noch dazwischen (17.). Darüber hinaus war aber nur die hochgelobte Defensive der Magpies gefragt, die trotz großem Druck relativ stabil blieb und auch einen gefährlichen Haaland-Kopfball überstand (34.). Kurz darauf erspielten sich die Gäste ansatzlos eine Riesenchance - Wilson traf in Rücklage den Ball jedoch kaum (37.).

Im zweiten Abschnitt gaben zunächst die Defensiven den Takt vor, das Spiel fand phasenweise nur zwischen den Strafräumen statt. Gerade die Gäste, dem Rückstand hinterherlaufend, waren vorne weder wuchtig noch präzise genug. Mit einem Dreifachwechsel änderte sich das.

2:0 statt 1:1

Joelinton traf freistehend aus fünf Metern den Ball nicht (64.), Sekunden später war Joker Isak von Dias, Aké und Ederson nur im Verbund zu stoppen. Der Ausgleich lag plötzlich mehr als in der Luft - prompt fiel stattdessen das 2:0. Haaland legte bei einem Gegenstoß sauber für den ebenfalls eingewechselten Bernardo Silva ab, der die Partie im Fallen vorentschied (67.).

Sie plätscherte in einer mitunter nickligen Schlussphase nicht gänzlich dahin, doch nach dem entscheidenden Nackenschlag zum 2:0-Endstand ließ City nicht mehr viel zu. So meisterte der Meister eine knifflige Hürde und bleibt an Spitzenreiter Arsenal dran - während sich Newcastle gerade ein wenig von den Champions-League-Rängen entfernt.