Foden dreht nach der Pause auf: ManCity holt sich den Gruppensieg

Leipzig wäre beinahe ein Coup beim Titelverteidiger gelungen, doch in der zweiten Hälfte gab RB ein 2:0 aus der Hand. Manchester City steigerte sich nach dem Seitenwechsel, drehte das Spiel und hat nun den Gruppensieg sicher.

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola wechselte nach dem 1:1 gegen den FC Liverpool viermal: Ortega Moreno, der Ex-Leipziger Gvardiol, Lewis und Grealish starteten für Ederson, Aké, Alvarez und Doku (alle Bank).

RB-Coach Marco Rose nahm nach der 1:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg drei Wechsel in seiner Startelf vor: Klostermann, Seiwald und Forsberg begannen für Henrichs, Baumgartner und Poulsen (alle Bank).

ManCity hatte alle vier Spiele in der CL-Gruppenphase gewonnen, unter anderem das Hinspiel in Leipzig mit 3:1. Hieß also: Den Skyblues reichte schon ein Remis, um Platz eins klarzumachen. Den großen Druck hatten beide Teams nicht mehr, denn das Achtelfinal-Ticket hatten beide Mannschaften bereits sicher in der Tasche.

Blaswich bereitet RB-Führung vor - Doppelpack Openda

Den besseren Start ins Spiel erwischte Leipzig, das nach einer vergebenen Chance von Xavi (5.) in Führung ging: Bei Blaswichs langem Ball sah Akanji nicht gut aus, Openda war frei durch und schob locker ein (13.). Beinahe wäre ManCity die schnelle Antwort gelungen, doch Ruben Dias köpfte aus fünf Metern knapp drüber (16.).

Die Sachsen machten in der ersten Hälfte ein richtig gutes Auswärtsspiel und ließen defensiv kaum etwas zu. Alles bekommt man gegen City dann aber nicht verteidigt, Lewis verzog aus guter Lage klar (30.). Offensiv setzte Leipzig immer wieder Nadelstiche - und die hatten es in sich: Openda setzte sich klasse über links durch, schlug gegen Gvardiol einen Haken und vollendete links unten (33.). Haaland hätte auf den Doppelpack beinahe geantwortet, doch der Stürmer verzog ungewöhnlich weit (35.). Und so ging es mit dem überraschenden 2:0 der Rose-Elf gegen den Titelverteidiger in die Kabinen.

Foden überragt: City steigert sich nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel wurde es beim City zunächst nicht besser, weswegen Guardiola schon in der 54. Minute Doku und Alvarez für Grealish und Walker brachte und sein Team damit klar offensiver aufstellte. Nur wenige Sekunden nach dem Doppelwechsel bediente Foden Haaland, der frei durch war und das 1:2 erzielte (54.). Die Skyblues erhöhten nun die Schlagzahl, wollten unbedingt den Ausgleich. Die Vielzahl an Chancen gab es zwar nicht, doch in der 70. Minute war es die Genialität von Foden, die den Ausgleich brachte: Der Engländer nahm den Ball im Strafraum gut an, drehte direkt auf und traf durch Klostermanns Beine.

Beinahe hätte die Partie nochmal einen neuen Anstrich bekommen, doch der Treffer des eingewechselten Fabio Carvalho zählte aufgrund einer Abseitsstellung des Torschützen nicht (76.). Somit ging es mit dem 2:2 in die Schlussphase, wo sich die Gastgeber noch einmal entscheidend in Szene setzen konnten: Foden (ein Tor, zwei Vorlagen) fand mit etwas Glück Alvarez, der vollendete eiskalt zum 3:2-Endstand, der den Skyblues den Gruppensieg beschert.

Wermutstopfen aus Sicht der Sachsen war neben der Niederlage auch noch, dass Xavi mit einer Schulterverletzung in der 75. Minute ausgewechselt werden musste.

Und wie geht es für beide Teams weiter? City ist am Sonntag wieder in Aktion, dann geht es für die Skyblues ab 17.30 Uhr gegen Tottenham Hotspur. Leipzig empfängt in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) den FC Heidenheim.