Fulhams fatale Fehler: ManCity stürmt ins Achtelfinale

Championship-Primus Fulham verkaufte sich bei Manchester City vor allem in Durchgang eins gut und teuer, geriet nach dem Seitenwechsel aufgrund eigener fataler Fehler letztlich aber ins Hintertreffen und schied folglich sang- und klanglos mit 1:4 aus.

Fulham ist die Mannschaft der 2. Liga in England, die Cottagers führen die Championship unangefochten an und befinden sich auf einem guten Weg zurück in die Premier League. Neben Tormaschine Mitrovic, der in der laufenden Saison 28 Treffer in 26 Ligaspielen erzielt hat, hat sich auch Fabio Carvalho zu einem wichtigen Puzzleteil in der Offensive entwickelt.

Der 19-Jährige hat längst das Interesse großer Klubs geweckt und wäre eigentlich schon beim FC Liverpool unter Vertrag, wären die Reds am Deadline Day nicht einen Tick zu spät dran gewesen. Das Interesse der Liverpooler an Carvalho ist aber keineswegs erkaltet, wie Jürgen Klopp unlängst bestätigte - und dass er einiges drauf hat, zeigte er in Manchester bereits in der vierten Minute, als er bei Mitrovics öffnendem Pass zu Wilson im entscheidenden Moment startete und kurz darauf Wilsons Hereingabe zum 1:0 veredelte.

Citys schnelle Antwort

Letztmals hatte Fulham am 12. April 2009 Manchester City bezwingen können (Bilanz seitdem in Pflichtspielen: 0-3-14) und durfte nun von einem Ende dieser Negativserie träumen. Das aber nur kurz, denn Citys Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Gerade mal zwei Minuten nach dem 1:0 sorge Gündogan für den Ausgleich, ehe Stones nach einem Eckball am kurzen Pfosten zu viel Raum geboten bekam und diesen prompt fürs 2:1 nutzte (13.). Der unangefochtene Spitzenreiter der Premier League hatte das Blatt binnen weniger Minuten gewendet und Kurs Richtung Achtelfinale genommen.

Danach verflachte die Partie etwas. City machte zwar den besseren Eindruck und strahlte auch mehr Gefahr aus, doch Fulham war der erwartet schwere Gegner. Die Cottagers agierten mutig, waren um eigene Offensivakzente bemüht und forderten den Skyblues viel ab. Das änderte jedoch nichts daran, dass der Zweitligist mit einem Rückstand in die Pause musste.

Nach dem Seitenwechsel führte ein fataler Fehlpass von Adarabioyo in den Rücken von Williams dazu, dass Grealish im Sechzehner gefoult wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Mahrez souverän zum 3:1 (53.). Nur kurz darauf folgte der nächste grobe Schnitzer eines Fulham-Spielers: Reeds Notpass nach hinten mutierte zur perfekten Vorlage für De Bruyne, der anschließend das Auge für Mahrez hatte (57.). Das 4:1 war die Vorentscheidung in diesem Spiel, das City anschließend routiniert und abgezockt über die Runden brachte.