Erlöser Haaland: ManCity gewinnt das Geduldsspiel gegen Everton

Manchester City hat sein zehntes Pflichtspiel in Serie gewonnen, was der FC Everton dem Triple-Sieger lange sehr schwer gemacht hatte. Dann trat Erling Haaland auf den Plan.

Nach ersten Minuten, in denen der Ball wie gewöhnlich hauptsächlich durch die Reihen der Guardiola-Elf lief, entwickelte sich ein Spiel, das ihr so gar nicht gefallen konnte. Die Toffees, mit typischem Dyche-Fußball, verteidigten kompakt und diszipliniert - der Meister suchte vergeblich nach den gewünschten Lücken, offenbarte kreative Defizite und strahlte weitgehend Ideenlosigkeit aus. Es passierte phasenweise kaum etwas.

Everton wagte manch durchdachten Nadelstich, Godfrey tauchte schon früh vor Ederson auf. Aké störte noch entscheidend (8.). Calvert-Lewin zog nach einem wilden Fehlpass von Akanji überhastet ab (15.). Später würde die Kugel im Strafraum der Skyblues Harrison vor die Füße fallen, der ebenfalls zu hastig verziehen sollte (37.). Für einen Torerfolg reichte es nicht, defensiv machten es die Gäste aber richtig gut.

Tarkowski verhindert den Rückstand

City war entnervt, ließ vor allem die nötige Dynamik beim Kombinieren und Verschieben vermissen. Eine gute Phase vor der Pause gab es zwar, doch Doku flankte Haaland zu hoch an. Und Evertons Abwehrchef Tarkowski blockte stark gegen Nunes' gefährlichen Querpass (31.) und Akanjis aussichtsreichen Abschluss aus wenigen Metern (45.+1). 0:0 zur Pause.

Aus der Kabine kamen die Hausherren etwas energischer, bald darauf schickte Guardiola auch schon die ersten Joker zum Warmmachen. Vorerst bewirkte selbst die Hereinnahme De Bruynes nicht viel, auch wenn City mehr und mehr Einbahnstraßenfußball erzeugte. Everton konnte nur noch verteidigen - und tat das hingebungsvoll.

Ein Standard und ein Konter

Die zündende Idee kam dem Triple-Sieger auch jetzt nicht - ein Standard musste her. Nach einer Ecke und einem Dias-Kopfball landete der Ball schließlich vor den Füßen von Haaland, der nicht lange fackelte und humorlos einschoss. Inzwischen war die Führung verdient (71.).

Mit dem 1:0 im Rücken blieb City am Drücker. Everton wollte sich wehren, wurde aber nicht wirklich gelassen. Bis sich die Hausherren mal etwas zurückzogen - um dann gnadenlos zu kontern. De Bruyne schickte Haaland auf die Reise, der Branthwaite abschüttelte, den Doppelpack schnürte und alles klar machte (85.). Toffee-Stürmer Beto schoss in der ersten Minute der Nachspielzeit zwar ebenfalls ein, war aber klar aus dem Abseits gekommen.

Schon am Dienstag geht es für die Citizens, die im Meisterrennen ganz vorne dabei bleiben, weiter: Sie gastieren im Achtelfinale der Champions League in Kopenhagen (21 Uhr). Everton hingegen hat länger Pause und empfängt erst in neun Tagen Crystal Palace (21 Uhr).