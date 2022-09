Zwei späte Elfmeter: Manchester City klaut BVB Sieg in der Youth League

Wieder keine Punkte für den BVB-Nachwuchs. In der Youth League führten die Schwarz-Gelben als Underdog lange gegen ManCity - auch dank eines späten Elfmeters. Doch dann trafen auch die Skyblues vom Punkt und setzten sogar noch einen drauf.

Nach dem bitteren 0:2 gegen Kopenhagen zum Auftakt des Wettbewerbs war die Dortmunder U-19-Auswahl darauf aus, in Manchester eine Überraschung zu landen. Die Citizens gingen am 2. Spieltag zwar als Favorit in die Partie, doch Dortmund hielt von der ersten Minute an gut mit. Auf beiden Seiten ergaben sich zahlreiche Chancen. So scheiterte etwa BVB-Angreifer Bamba aus kürzester Distanz (14.), ehe die Engländer auf der Gegenseite gleich zweimal die Führung verpassten - weil einmal Collins blockte (17.) und kurz darauf Ersatzkeeper Kirsch zur Stelle war (22.), der den rotgesperrten Ostrzinski vertrat.

Die Gastgeber nutzten schließlich eine Druckphase und stellten auf 1:0: Nachdem sich der auffällige Borges über links durchgetankt und mustergültig abgelegt hatte, brauchte O'Reilly nur noch einzuschieben (33.).

BVB dreht zwischenzeitlich wildes Spiel

Doch der Treffer sollte das Team von Mike Tullberg nicht nachhaltig beeindrucken. Mit einem frischen Gesicht kam der BVB aus der Kabine und erspielte sich im sonnigen Manchester eine Torchance nach der anderen. Schließlich musste jedoch ein Sonntagsschuss herhalten. Walz versenkte nach Vorarbeit des eingewechselten Semic aus rund 20 Metern zum umjubelten 1:1 ins rechte Eck (72.).

Und damit nicht genug. Dortmund setzte nach, diesmal in Person von Rijkhoff. Der Niederländer zog mit Tempo in den Sechzehner, wurde von Burns zu Fall gebracht und verwandelte den fälligen Freistoß höchstselbst mit einem eiskalten Schuss in die Mitte (80.). Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der BVB die Führung redlich verdient.

Aber dann lief die 90. Spielminute. Ohne jede Not foulte Aning den eingewechselten Ndala im eigenen Strafraum - Schiedsrichter Robert Hennessy aus Irland zeigte erneut auf den Punkt. Bobb ließ sich aus elf Metern nicht zweimal bitten und netzte ein. Was bereits jetzt extrem bitter war, sollte für die Gäste noch schlimmer kommen. Nach einer hohen Hereingabe von Borges war die Defensive der Borussen desorientiert. Niemand fühlte sich zuständig für Ndala, der erst an Kirsch scheiterte und das Leder dann im Nachschuss zum 3:2-Endstand in die Maschen stocherte.

Somit bleibt der BVB in der Youth League sieglos. Will man den Erfolg aus dem vergangenen Jahr wiederholen, als erst im Viertelfinale Schluss war, müssen am 5. Oktober (16 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Sevilla die ersten Punkte her. Die Spanier haben bislang ebenfalls beide Spiele verloren. Vorher gibt es noch die Generalprobe in der A-Junioren-Bundesliga am 1. Oktober (13 Uhr) gegen den Bonner SC.