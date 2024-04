Ortega Moreno spielt eine Schlüsselrolle: ManCity erster FA-Cup-Finalist

Der Traum von der Titelverteidigung in der Champions League ist unter der Woche geplatzt, im FA Cup lebt er weiter: Manchester City setzte sich in einem intensiven Halbfinale in Wembley mit 1:0 gegen Chelsea durch. Dank gebührte anschließend besonders Keeper Ortega Moreno.

Das Triple wie in der vergangenen Saison wird es nach dem dramatischen Champions-League-Aus gegen Real zwar nicht, doch realistische Chancen aufs Double hat Manchester City durchaus. Den nächsten Schritt in diese Richtung ging der amtierende englische Meister am frühen Samstagabend. Doch Chelsea machte dem Favoriten das Leben enorm schwer.

Ohne den angeschlagenen Haaland, aber wieder mit Ortega Moreno zwischen den Pfosten begann der Favorit im natürlich ausverkauften Wembley. Und die Entscheidung Guardiolas, den ehemaligen Bielefelder ins Tor zu stellen, sollte sich als goldrichtige entpuppen. Nach sieben Minuten prüfte Jackson den 31-Jährigen erstmals - der Anfang eines besonderen Privatduells.

Nach einer Viertelstunde näherte sich ManCity erstmals gefährlich an, doch Fodens Flanke von der Grundlinie köpfte Cucurella weg (14.). In der Folge übernahm Chelsea immer mehr das Kommando und setzte passive Skyblues unter Druck: Jackson lief in Minute 29 alleine auf Ortega Moreno zu, ließ sich von diesem aber abdrängen. Mit Palmer scheiterte wenig später ein ehemaliger City-Profi am blitzschnell abtauchenden Schlussmann (37.).

Nach dem Seitenwechsel machte Chelsea da weiter, wo es vor der Pause aufgehört hatte: Jackson scheiterte unbedrängt an Ortega Moreno, um Sekunden später auch bei einem Kopfball aus kurzer Distanz am ManCity-Keeper zu verzweifeln (49.). Kurz darauf hatte Guardiolas Mannschaft Glück, als das klare Handspiel von Grealish nach Palmers Freistoß nicht als solches interpretiert wurde (55.).

ManCity legte sich den Gegner zurecht

Der glücklose Jackson war nach einer Stunde wieder auf und davon, ließ sich im letzten Moment aber von Walker ablaufen (61.). Guardiola brachte für den angeschlagenen Grealish anschließend Doku - und sah, wie sich sein Team allmählich steigerte. ManCity strahlte über Ballbesitz Dominanz aus, legte sich den Gegner zurecht und schlug dann eiskalt zu: Nach Vorarbeit von De Bruyne landete Bernardo Silvas von Cucurella noch abgefälschter Ball zum goldenen 1:0 im Tor (84.).

Chelsea war gebrochen und kam auch in der achtminütigen Nachspielzeit nicht mehr entscheidend zum Zug. Wer ManCity, das im Vorjahr mit 2:1 gegen Stadtrivale United gewonnen hatte, folgt, entscheidet sich am Sonntag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zwischen Zweitligist Coventry City und ManUnited.