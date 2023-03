Dreimal Haaland und ganz viel Klasse: ManCity demontiert Burnley mit 6:0

Zunächst ärgerte Zweitligist Burnley Manchester City. Dann machte der Favorit in Person von Haaland Ernst, Am Ende stand ein sicherer Einzug in das Halbfinale im FA Cup.

Dabei benötigte Manchester City vor 51.688 Zuschauern einige Zeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Eine rolle könnten die sieben Wechsel gegenüber der 7:0-Gala in der Champions League gegen RB Leipzig gespielt haben: Keeper Ederson, Stones, Akanji, Aké, Gündogan und Grealish nahmen auf der Bank Platz, Bernardo Silva fehlte komplett. Dafür rotierten Ortega (Tor), Lewis, Laporte, Walker, Alvarez, Mahrez und Foden rein.

Doch die Anfangsphase gehörte Burnley. Der Zweitligist begann frech und hatte nach einem Ortega-Wackler auch die Chance zur Führung, doch die ManCity-Abwehr verhinderte einen Rückstand (18.). Weiterhin war eigentlich kein Klassenunterschied festzustellen, doch dann lernte die Abwehr des Underdogs, in der Ex-Bundesligaprofi Beyer in der Innenverteidigung spielte, die Abschlussstärke von Haaland kennen: Zunächst wurde der Norweger von Alvarez mustergültig bedient und vollendete (32.), in der 35. Minute nutzte er eine perfekte Vorarbeit von Foden eiskalt aus (35.). Mit dem 2:0 ging es auch in die Kabinen.

Haalands dritter Treffer - ManCity macht halbes Dutzend voll

Mit zwei neuen Spielern kam Burnley aus der Kabine, ManCity wechselte zunächst noch nicht. Doch es war nun das Heimteam, das die Szenerie beherrschte. Die Skyblues zogen ein Powerplay auf und ließen Burnley kaum Luft zum Atmen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ManCity zu Erfolgserlebnissen kommen würde.

Ein fast sicheres 3:0 ließ in der 55. Minute zunächst Mahrez freistehend aus elf Metern liegen. Dann profitierte Haaland von einem Pfostentreffer Fodens, der Norweger stand goldrichtig und staubte in der 59. Minute zum 3:0 ab. Eine tolle Kombination von Mahrez und De Bruyne veredelte Weltmeister Alvarez in der 62. Minute aus kurzer Distanz zum 4:0.

Die Würfel in der Partie waren damit endgültig gefallen. City-Coach Pep Guardiola nutzte die klare Angelegenheit für etliche Wechsel - und der eingewechselte Palmer markierte in der 68. Minute sogar noch das 5:0. Das halbe Dutzend voll machte dann in der 73. Minute Alvarez nach einem genialen Pass von De Bruyne.

Für beide Teams steht nun die Länderspielpause an. ManCity empfängt am 1. April den FC Liverpool, Burnley hat tags zuvor den AFC Sunderland zu Gast.