Raya patzt entscheidend: ManCity hat gegen Brentford keine Mühe

Manchester City führt die Ungeschlagen-Serie in der Premier League weiter fort. Gegen den Aufsteiger FC Brentford hatte der aktuelle Champion zu jedem Zeitpunkt alles unter Kontrolle.

Vom Anpfiff weg zeigte sich das zu erwartende Bild: Brentford formierte sich im 5-3-2 tief am eigenen Strafraum, ManCity zog derweil das gewohnte Kombinationsspiel auf. Die seit Oktober 2021 in der Liga ungeschlagenen Citizens taten sich jedoch lange schwer, aus dem Dauerdruck auch gefährliche Chancen zu kreieren. Immer wieder flogen Flanken in den Strafraum der Bees, bei denen Christian Eriksen noch nicht im Kader stand.

33 Minuten dauerte es, ehe City das erste Mal so richtig gefährlich auf das Tor des Aufsteigers schoss, Sterling setzte einen Seitfallzieher aus wenigen Metern jedoch über den Kasten. Kurz darauf schoss Laporte aus 13 Metern knapp am rechten Pfosten vorbei (35.), für die Führung sorgte nach 40 Minuten schließlich Mahrez: Der Algerier verwandelte einen Strafstoß sicher, nach dem Rasmussen Sterling im Strafraum plump gefoult hatte.

Sterling scheitert, De Bruyne freut's

Nach Wiederanpfiff ließen es die Citizens etwas ruhiger angehen, waren aber dennoch dominant. Gefährlich wurde zunächst nur Joao Cancelo - erst per Weitschuss (50.), dann nach schönem Dribbling (55.). Mehr fiel City in der Folge nicht ein, Brentford hatte selten Mühe in der Defensive. Offensiv brachten die Bees jedoch selbst auch nichts zustande - und dann patzte auch noch Keeper Raya: Der Spanier spielte Sterling den Ball in den Fuß, entschied das Eins-gegen-eins zunächst aber noch für sich. Der Abpraller landete jedoch bei De Bruyne, der präzise rechts unten einschoss - für den Belgier war das die 14. Torbeteiligung aus den letzten 13 Spielen gegen einen Aufsteiger.

Die 2:0-Führung spielten die Skyblues in der Schlussphase kontrolliert herunter - der 19. Liga-Sieg war somit eingetütet. Am Samstag (18.30 Uhr) trifft der amtierende englische Meister auf den nächsten Aufsteiger, Gündogan & Co. müssen nach Norwich.