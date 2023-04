Dicke Hypothek fürs Rückspiel: Haaland und Co. kanzeln Bayern ab

Der FC Bayern fährt mit einer deutlichen 0:3-Pleite aus Manchester nach Hause. Im Viertelfinal-Hinspiel hielten die Bayern erst gut mit, ehe City ein Traumtor schoss und der FCB sich einen spielentscheidenden, individuellen Fehler leistete.

Im Viertelfinal-Hinspiel verzichtete Bayerns Trainer Thomas Tuchel bei Manchester City nach dem 1:0-Sieg in Freiburg auf Müller und Mané in der Offensive, weil er sich für "Läufer und schnelle Dribbler" wie Sané, Gnabry, Musiala und Coman entschieden hatte. Für defensive Stabilität sollten zudem Goretzka und Upamecano sorgen, für Ex-Citizen Joao Cancelo blieb somit nur die Bank.

Zu Beginn der Partie schien der Plan aufzugehen. Die Bayern machten die Räume im strömenden Regen von Manchester gut eng und ließen defensiv in der Anfangsphase nur wenig zu. Lediglich Gündogan näherte sich zweimal an (7., 20.).

Spannend wurde es bei einem späten Abspiel von Sommer (14.). Wenig später war der Keeper dann aber gegen Haalands unplatzierten ersten Abschluss aufs Tor zur Stelle (22.).

Rodrigos Traumtor bringt City Sicherheit

In der Offensive zeigten die Bayern aber, auch weil City ebenfalls konzentriert verteidigte, selten die von Tuchel so erhofften schnellen Läufe. In Minute 26 brach Sané dann aber doch einmal durch, legte in den Rückraum zu Musiala ab - Ruben Dias verhinderte mit einer starken Klärungsaktion das 1:0 der Münchner.

Der Treffer fiel nur eine Minute später dann auf der anderen Seite: Rodrigo zirkelte einen Distanzschuss herrlich in den linken Winkel (27.).

Die Führung gab den Citizens, bei denen nach dem 4:1 über Southampton Bernardo Silva anstelle von Mahrez begann, deutlich mehr Sicherheit im Passspiel. Zudem schaffte es die Elf von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola auch immer öfter mit Zug ins letzte Drittel einzudringen.

Sommer verhindert 0:2

Und beinahe wäre der zweite Treffer gefallen: Sommer sah bei einer abgefälschten De-Bruyne-Flanke gegen Grealish erst nicht gut aus, parierte Gündogans Nachschuss aber mit einem starken Reflex (34.).

Die Bayern wirkten etwas mehr beeindruckt als noch zu Beginn der Partie, näherten sich durch einen Flatterball von Sané kurz vor der Pause wieder an (45.+2).

Sané schießt aus allen Lagen

Aus der Kabine kamen die Münchner dann mit viel Dampf. Alleine Sané prüfte gleich dreimal Ederson (46., 49., 54.). Das Spiel hatte nun allgemein mehr Fahrt aufgenommen. Die Bayern brachten sich aber immer mal wieder selbst in Bedrängnis. Grealish und Haaland konnten ein Missverständnis von Upamecano und Sommer nicht nutzen (50.).

Nach rund zehn Minuten hatten die Citizens den Elan der Bayern wieder eingedämmt und hätten selbst durch Aké und Ruben Dias nachlegen können, beide Male war Sommer dazwischen (57.).

Upamecanos folgenschwerer Aussetzer

Die Entscheidung brachte dann ein individueller Fehler: Upamecano verlor vor dem eigenen Strafraum den Ball an Grealish, Haaland flankte, Bernardo Silva köpfte - 2:0 (70.)!

Haaland erhöht - Sommer verhindert 0:4

Der zweite Gegentreffer war ein echter Wirkungstreffer, beim deutschen Rekordmeister ging gar nichts mehr - und City hatte weiter Lust. Haaland legte schnell das 3:0 nach (76.).

Zuvor hatte Sommer bereits stark gegen den eingewechselten Alvarez retten müssen (75.). Der Keeper verhinderte auch in der Schlussphase gegen Rodrigo eine höhere Niederlage (87.). Alvarez (82.) und Grealish (89.) ließen weitere gute Möglichkeiten aus.

Damit gehen die Bayern mit einer dicken 0:3-Hypothek ins Rückspiel am 19. April (Mittwoch, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Münchner Allianz Arena.

Zuvor ist aber noch Bundesliga angesagt: Für den FCB steht am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ein Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim auf dem Programm. Die Citizens empfangen Leicester City (18.30 Uhr).