ManCity-Fans schmähen Charlton - Klub und Liga entsetzt

Einige Anhänger von Manchester City reagierten mit Schmähgesängen auf den Tod von Bobby Charlton. Der Triple-Sieger reagierte mit einem scharfen Statement.

Nicht nur am Old Trafford - wie hier - wurde am Wochenende Bobby Charlton gedacht. Im Etihad Stadium kam es aber auch zu unschönen Szenen. IMAGO/PA Images

Als am Samstagnachmittag die Meldung die Runde machte, dass Sir Bobby Charlton im Alter von 86 Jahren verstorben ist, reagierte die Fußballwelt bestürzt - nicht aber einige Anhänger von Manchester City. Diese stimmten stattdessen während des Heimspiels gegen Brighton (2:1) Schmähgesänge gegen die Legende von Stadtrivale Manchester United an.

"Bobby's in a box" (Bobby ist in einer Kiste), skandierten sie, wie Videoaufnahmen zeigten. Nun droht ihnen Ungemach. "Der Klub verurteilt diese Gesänge auf das Schärfste und entschuldigt sich vorbehaltlos bei der Familie und den Freunden von Sir Bobby sowie bei allen Anhängern von Manchester United", teilte ManCity in einer Stellungnahme mit.

ManCity kündigt Stadionverbote an

"Ausgerechnet an diesem Tag, an dem das Stadion unserer eigenen Legende Francis Lee Tribut zollt, sollten die Fans von Manchester City die Notwendigkeit des Respekts in unserem Spiel so gut wie alle andere verstehen und anerkennen", heißt es weiter. "Unser Sicherheitsteam prüft derzeit das Videomaterial aus den Zuschauerrängen. Wir sind all jenen dankbar, die sich bereits gemeldet haben, um diesen Vorfall zu melden. Wir bitten weiterhin um alle Informationen, die uns helfen können, die beteiligten Personen zu identifizieren, damit wir die entsprechenden Maßnahmen ergreifen und Verbote aussprechen können."

Charlton, der als 20-Jähriger das tragische Munich Air Disaster 1958 überlebte, war einer der Größten in der englischen Fußballgeschichte, gewann unter anderem 1966 den WM-Titel im eigenen Land und den Ballon d'Or (damals noch die Auszeichnung für Europas Fußballer des Jahres). Mit ihm als Kapitän wurde ManUnited 1968 der erste englische Gewinner im Europapokal der Landesmeister.

"Die Premier League ist entsetzt über die Berichte über Sprechchöre in Bezug auf Sir Bobby Charlton beim gestrigen Spiel im Etihad Stadium", teilte die Liga am Sonntag mit. "Wir begrüßen es, dass Manchester City nach Informationen über die Verantwortlichen sucht, und werden alle weiteren Maßnahmen unterstützen."