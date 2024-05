ManCity-Coup nach 16 Jahren: Journalisten wählen Foden zum Spieler des Jahres

Phil Foden hat in der Premier League seine erste große individuelle Auszeichnung erhalten. Dass Manchester City erneut auf Titelkurs liegt, hat auch mit seiner Torausbeute zu tun.

Die Meisterschaft ist in der Premier League noch nicht entschieden, auf ihren Spieler des Jahres haben sich die Journalisten aber traditionell bereits festgelegt. Am Freitag wurde bekannt, dass die prestigeträchtige Auszeichnung der "Football Writers' Association" an Phil Foden geht.

Der Angreifer liegt mit Manchester City aktuell einen Punkt hinter Spitzenreiter Arsenal, der amtierende Triple-Sieger hat aber erst 34 Spiele absolviert. Die Gunners stehen schon bei deren 35. Foden spielt dabei, individuell betrachtet, seine beste Saison, trug in bislang 31 Liga-Einsätzen starke 16 Tore und sieben Vorlagen bei. Bis dato waren elf Tore und fünf Vorlagen aus der Vorsaison seine beste Ausbeute gewesen.

Wenige Stunden nach dem Bekanntwerden seines Sieges wurde der 23 Jahre alte Linksfuß von seinem Trainer Pep Guardiola, auf der Spieltags-PK vor dem Heimspiel gegen Wolverhampton am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker), für seinen "Einfluss im letzten Drittel", aber auch für seine "Arbeitsrate" gelobt.

Foden, der auf seinen Teamkollegen Erling Haaland folgt, setzte sich mit 42 Prozent der Stimmen vor Declan Rice von Arsenal und seinem City-Mitspieler Rodri durch.

Tor-Garantin bei Manchester City: Khadija Shaw. IMAGO/Sportimage

Frauen-Award: City-Angreiferin Shaw siegt vor James

Fodens Auszeichnung bedeutet außerdem, dass die Journalisten-Wahl erstmals seit 2007 und 2008 in aufeinanderfolgenden Jahren auf Spieler vom gleichen Verein fällt. Damals hatte zweimal hintereinander Manchester Uniteds Cristiano Ronaldo gewonnen. Rekordsieger der Auszeichnung ist Thierry Henry, der in seiner Zeit beim FC Arsenal 2003, 2004 und 2006 sogar dreimal gekürt wurde.

Bei den Frauen ging der Award, der dort seit 2017/18 vergeben wird, ebenfalls in den himmelblauen Teil Manchesters. Auf die zweimalige Siegerin Sam Kerr vom FC Chelsea folgt die 27 Jahre alte jamaikanische Angreiferin Khadija Shaw.

Auch dank ihrer 21 Treffer in bislang 18 Liga-Einsätzen liegen die Frauen der Skyblues ebenfalls auf Titelkurs. Shaw gewann mit 53 Prozent der Stimmen vor Lauren James (Chelsea).