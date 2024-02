ManCity bindet Bobb bis 2029

Am vergangenen Dienstag gab er in der Premier League sein Startelf-Debüt, sechs Tage später folgt die nächste positive Nachricht für Oscar Bobb. Wie Manchester City am Montagabend bekanntgab, wurde der Vertrag mit dem 20-Jährigen vorzeitig bis Sommer 2029 verlängert. Klubdirektor Txiki Begiristain sagte über den norwegischen Nationalspieler mit gambischem Pass: “Oscar ist mit herausragendem Talent und prächtiger Technik gesegnet. Er ist schon zu einem sehr wichtigen Mitglied des Kaders avanciert."