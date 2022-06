ManCity "beste Entscheidung meines Lebens": Fernandinho geht als Fan

Fernandinho verabschiedet sich nach neun Jahren bei den Skyblues von der großen Bühne. Der 37-Jährige entschied sich für den Weg in die Heimat und richtete in einem Brief letzte Worte an die Fans.

Richtete in einem Brief letzte Worte an die City-Anhänger: Fernandinho. IMAGO/PA Images