ManCity bangt um Haaland - Gündogan schlichtet Elfer-Streit

Drei Tage vor dem Topspiel hat Manchester City den Druck auf Arsenal erhöht. Während dabei auch eine interne Elfmeter-Diskussion folgenlos blieb, bereitet Erling Haaland Sorgen.

Ilkay Gündogan erzielte am Sonntag bei Manchester Citys 3:1-Heimsieg gegen Aston Villa das zwischenzeitliche 2:0, spielte aber auch beim 3:0 wenig später eine entscheidende Rolle - obwohl er den Ball gar nicht berührte. Dem Elfmetertor von Riyad Mahrez war eine interne Debatte auf dem Feld vorausgegangen, die Gündogan, ganz Kapitän, zu schlichten wusste.

Nachdem Jack Grealish elfmeterreif gefoult worden war, hatte zunächst 1:0-Torschütze Rodrigo Ansprüche angemeldet, antreten zu dürfen. Und auch Erling Haaland hätte gerne geschossen. Der zuletzt kritisierte und torlose Norweger hatte schließlich erst am 22. Januar auch seinen vierten Premier-League-Elfmeter verwandelt. Doch nach Gündogans Einschreiten trat Mahrez an, und der Algerier - in den letzten Jahren wahrlich nicht der Sicherste vom Punkt - traf eiskalt.

"Es war klar, dass der Kapitän entscheidet", lächelte Rodri nach dem Schlusspfiff am "Sky Sports"-Mikrofon, Gündogan stand schließlich neben ihm. Haaland bereitete am Sonntag zumindest das 2:0 für Gündogan vor ("Er hat die Läufe gemacht, die wir brauchen"), muss aber weiter auf sein 26. Saisontor warten. Und ob er am Mittwoch (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Gipfeltreffen bei Spitzenreiter Arsenal die Chance dazu erhält, ist noch unklar.

Guardiola lässt Haaland-Einsatz gegen Arsenal offen

Gegen Villa bekam Haaland einen Schlag auf den Oberschenkel ab und wurde von Guardiola zur Pause vorsichtshalber ausgewechselt. "Wenn das Ergebnis knapper gewesen wäre, hätte ich es vielleicht nicht gemacht", sagte der Katalane. Aber auch die Ärzte hätten geraten, lieber kein Risiko zu gehen. "Ich glaube nicht, dass er verletzt ist, aber morgen werden wir es wissen. Hoffentlich kann er am Mittwoch dabei sein. Wenn es ein Risiko ist oder er nicht bereit ist, wird er nicht spielen."

Durch die drei Punkte gegen Villa rückte ManCity bis auf drei Punkte an Arsenal heran, das am Samstag nicht über ein 1:1 gegen Brentford hinausgekommen war. Bei einem Sieg am Mittwoch wäre die Guardiola-Elf erstmals seit dem zweiten Spieltag wieder Erster, auch wenn sie schon ein Spiel mehr absolviert haben als die Gunners. Auch Gündogan hofft, dass Haaland bei dem Unterfangen dabei sein kann: "Wir brauchen ihn natürlich."