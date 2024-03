ManCity am Horizont: Ancelotti begrüßt Militao zurück

Real Madrids erster Kreuzbandriss in dieser Saison könnte bald der Vergangenheit angehören. Aber wann steht Eder Militao wirklich wieder auf dem Platz?

Real Madrid kann fortan wieder auf drei etatmäßige Innenverteidiger bauen. Real Madrid via Getty Images

49 Minuten war Real Madrids Pflichtspiel-Saison erst alt, da war sie für Eder Militao eigentlich auch schon wieder beendet. Beim 2:0-Auswärtssieg der Königlichen am 1. Spieltag beim Athletic Club in Bilbao riss sich der brasilianische Stamm-Innenverteidiger das Kreuzband. Zwei Tage später erlitt Stammkeeper Thibaut Courtois die gleiche Verletzung.

Während der Belgier zuletzt, kurz vor der Rückkehr, einen bitteren Rückschlag hinnehmen musste, kehrt Militao pünktlich zum Wiedersehen mit Athletic siebeneinhalb Monate nach seiner Hiobsbotschaft in Reals Spieltags-Kader zurück. Eineinhalb Wochen vor dem Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Titelverteidiger Manchester City (Dienstag, 9. April).

Ob Militao im Heimspiel gegen die Basken am Sonntagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) schon wieder mitwirken kann - diese Frage ließ Trainer Carlo Ancelotti auf der Spieltags-Pressekonferenz nicht unbeantwortet. "Er steht zur Verfügung", so der Italiener, "aber natürlich ist er nicht bei 100 Prozent, weil ihm die Spielpraxis fehlt".

Am Wochenende vor dem Hinspiel gegen City hat Real frei

Was das für den Sonntag bedeutet? "Es kann sein, dass ich ihm morgen Minuten geben werde", stellte Ancelotti in Aussicht, der schon durchklingen ließ, seinem Innenverteidiger vor einem möglichen Einsatz gegen ManCity bereits ein bisschen Spielzeit verschaffen zu wollen. Dafür wäre das Spiel gegen Athletic die letzte Gelegenheit. Am folgenden Wochenende hat der spanische Rekordmeister spielfrei.

In den vergangenen Wochen hatte neben Antonio Rüdiger immer mal wieder Sechser Aurelien Tchouameni in der Madrider Innenverteidigung gestanden, weil Nacho sowohl körperliche als auch Formprobleme hatte. Nun hat Ancelotti einen dritten Innenverteidiger zurück. Für David Alaba, Militaos Nebenmann aus der Vorsaison, der im Dezember ebenfalls einen Kreuzbandriss erlitt, ist die Vereinssaison definitiv gelaufen.