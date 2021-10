Mancini strebt den nächsten Titel an - Donnarumma hat Bammel

Im ersten Halbfinale der Nations League stehen sich Italien und Spanien gegenüber. Bei der Europameisterschaft waren die Iberer für die Squadra Azzurra die härteste Nuss, sagt Coach Roberto Mancini. Wie wird's am Mittwoch (20.45 Uhr) in Mailand?

4:2 im Elfmeterschießen lautete im Wembley-Stadion im Halbfinale das Ergebnis zu Gunsten der Italiener, die gegen die starken und überlegenen Spanier glücklich ins Endspiel gegen England einzogen. Der Ausgang ist bekannt, ebenfalls im Elfmeterschießen, diesmal mit 3:2, sicherte sich die Squadra Azzurra den EM-Titel.

Das Halbfinale in London ist Mancini am Ende in guter Erinnerung geblieben, auch deshalb warnt der 56-Jährige vor den Spaniern, die "eine starke Mannschaft mit guten Spielern" seien. Dass der von Gäste-Coach Luis Enrique nominierte Kader im Vergleich zur Europameisterschaft eine Vielzahl an Veränderungen aufweist und in Spanien als umstritten gilt, hat Mancini sicherlich registriert, hält ihn aber von einer respektvollen Haltung gegenüber dem Kontrahenten nicht ab.

Es wäre doch fantastisch, wenn wir die Nations League gleich nach der Europameisterschaft gewinnen würden. Roberto Mancini

Gleichwohl streben die Azzurri, die beim Finalturnier der Nations League vor heimischer Kulisse auf die Europameister Ciro Immobile, Alessandro Florenzi und Matteo Pessina verzichten müssen, den nächsten Titel an. "Es wäre doch fantastisch, wenn wir die Nations League gleich nach der Europameisterschaft gewinnen würden", sagte Mancini, "und dann qualifizieren wir uns noch vorzeitig für die WM."

San Siro jedenfalls rüstet sich für Halbfinale sowie Finale und wird ausverkauft sein - unter Corona-Bedingungen bedeutet dies mit 37.000 Zuschauern zumindest ein halb gefülltes Rund. Doch auch die Hälfte der unter normalen Umständen zugelassenen Fans können für stimmgewaltige Unterstützung sorgen, um ihre Lieblinge zum Sieg und damit ins Endspiel zu tragen. Gelingt dies, findet die Weltrekordserie ungeschlagener Spiele Italiens eine Fortsetzung auf dann 38 Partien ohne Niederlage und könnte im Finale weiter ausgebaut werden.

Wie reagieren die Tifosi auf Donnarummas Rückkehr?

Die Vorfreude bei Giorgio Chiellini & Co. steigt, einher geht aber etwas Bammel vor der Reaktion der Mailänder Tifosi auf die Rückkehr von Gianluigi Donnarumma. Italiens Nummer 1 war nach dem Titelgewinn von der AC Mailand zu Paris Saint-Germain gewechselt. "Hoffentlich werde ich von den Milan-Fans nicht ausgepfiffen", sagte der Schlussmann.

Der Sieger des europäischen Fußball-Klassikers trifft im Endspiel am Sonntag (20.45 Uhr) ebenfalls in Mailand auf Belgien oder Frankreich, die sich im zweiten Halbfinale am Donnerstag (20.45 Uhr) in Turin gegenüberstehen.

Italiens Kader im Überblick

Tor: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa)

Abwehr: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lyon), Rafael Toloi (Atalanta)

Mittelfeld: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Angriff: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).