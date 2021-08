"Manchmal ist Fußball auch hart" - Hoeneß und Rudy lächeln trotzdem

Die Hoffenheimer hatten einen großen Anteil daran, dass das Spiel in Dortmund zu einem kurzweiligen Fest wurde. Am Ende aber stand ein 2:3 aus Sinsheimer Sicht. Trauer verspührten die Beteiligten hinterher nach dem späten Nackenschlag von BVB-Star Erling Haaland jedoch nicht.

Sebastian Rudy musste gleich zu Beginn seines Interviews mit "DAZN" lächeln. Denn obwohl der 31-jährige Ex-Schalker soeben mit seinen Kollegen nach zwei aufgeholten Rückständen in der Nachspielzeit von BVB-"Maschine" Erling Haaland das 2:3 eingeschenkt bekommen hatte, wusste der Mittelfeldmann: "Es war einfach ein sehr, sehr gutes Fußballspiel. Vor allem in der zweiten Hälfte war es ein offener Schlagabtausch. Wir sind zweimal sehr, sehr gut zurückgekommen - und ganz bitter ist es natürlich, dass wir noch das Gegentor bekommen. Doch trotzdem war es ein gutes Spiel von uns."

Und damit könne man richtig zufrieden sein, zumal sich die Kraichgauer im zweiten Jahr unter Trainer Sebastian Hoeneß (mit 43 Punkten 2020/21 auf Rang 11 gelandet) ohnehin stark präsentierten mit ihren vier Punkten aus den ersten beiden Spielen.



Rudy fügte deswegen noch an: "Es ist schade, dass wir am Ende keinen Punkt mitgenommen haben, klar. Wir fühlen uns aber gut - und wenn man so in Dortmund spielt wie wir heute, dann kann man nur zufrieden sein."



"Der Weg stimmt"

Und das konnten die Sinsheimer, die sich neben einem starken Oliver Baumann an diesem Abend auch auf offensive Lösungsansätze sowie einige Chancen berufen konnten. Wenig verwunderlich war somit auch Coach Hoeneß selbst angetan trotz später 2:3-Niederlage: "Das war wirklich eine Leistung, die sehr positiv war. Wir haben heute zwei Mannschaften gesehen, die sehr leidenschaftlich gespielt haben. Das war Werbung für den Fußball! Meiner Meinung nach hätte es keinen Sieger geben müssen. Aber manchmal ist Fußball auch hart."



Das alles erzählte der 39-Jährige ebenfalls mit einem Lächeln im Gesicht - und fügte gerade mit dem guten Saisonstart (4:0 in Augsburg, 2:2 gegen Union) an: "Ich bin stolz, weil die Jungs alles rausgefeuert haben. Der Weg stimmt, das muss uns einfach positiv stimmen. Wir machen hier einfach ein gutes Spiel - und deswegen wird sich spätestens morgen der Stolz einstellen."

Wenngleich Hoeneß noch eines anmerkte - der einzige Kritikpunkt quasi. "Natürlich" wünsche er sich für die Zukunft, "dass wir uns nach solchen Spielen auch belohnen".