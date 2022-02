"Manchmal hast du keine Argumente": Wer ersetzt Angelino?

Fünf Mal gastierte RB Leipzig bislang bei Hertha BSC, fünf Mal gingen die Sachsen als Sieger hervor. Auch am Sonntag? Für Domenico Tedesco kommt es dabei zum besonderen Wiedersehen, außerdem braucht er einen Ersatz für Angelino.

Am Sonntagabend will RB die Siegesserie bei Hertha fortsetzen und damit den vierten Tabellenplatz behaupten, der am Saisonende die Qualifikation für die Champions League bedeuten würde. Für Domenico Tedesco kommt es dabei zum besonderen Wiedersehen mit Tayfun Korkut, beide waren 2011 zu Beginn ihrer Trainerkarrieren im Nachwuchs des VfB Stuttgart vereint. "Er war Trainer der U 19, ich irgendwo im U-13-Bereich tätig", berichtete Tedesco. Der zuvor im Nachwuchs von Real Sociedad San Sebastian tätige Korkut habe ihn begeistert mit seinen fortschrittlichen Ansätzen. "Er war so ziemlich der Erste, der damals sehr innovativ war. Er hatte ganz viele gute Ideen", so Tedesco über den Kollegen, dem er ungeachtet der jüngsten Rückschläge auch bei den in diesem Jahr in fünf Pflichtspielen sieglosen Berliner eine gute Arbeit bescheinigt: "Das ist ein Top-Trainer und ein Top-Typ. Natürlich sieht man bei Hertha seine Handschrift."

Manchmal hast du keine Argumente, warum jetzt A und nicht B spielt. Dann musst du sagen, es ist ein Bauchgefühl. Domenico Tedesco

Tedescos Handschrift bei RB ist klar erkennbar, in den jetzt zwei Monaten unter dem Nachfolger von Jesse Marsch hat sich Leipzig wieder zu einem stabilen und gut ausbalancierten Ensemble entwickelt. Für Tedesco geht es nun zum Abschluss der ersten von drei englischen Wochen auch darum, frische Kräfte auf den Platz zu bringen und so seine gesamte Belegschaft bei Laune zu halten. "Wir haben einen großen Kader mit Spielern, die alle zurecht hier sind und zurecht in der Startelf stehen wollen. Und trotzdem können wir nur elf Spielern diese Möglichkeit bieten. Da musst du viel kommunizieren und deine Entscheidungen vom Training abhängig machen, von der Frische abhängig machen, und vom Gegner abhängig machen", lautet Tedescos Strategie. Allerdings liefert auch er nicht immer plausible Erklärungen, wie er einräumte: "Manchmal hast du keine Argumente, warum jetzt A und nicht B spielt. Dann musst du sagen, es ist ein Bauchgefühl."

"Schwach und krank": Angelino muss passen

Am Sonntag werde es gegenüber dem 2:2 gegen Real Sociedad "logischerweise ein paar Veränderungen geben", so Tedesco. Vor allem muss er eine Alternative für Angelino auf der linken Abwehrseite finden, der sich nach dem Europa-League-Auftritt am Donnerstag "schwach und krank" gefühlt habe und auch im Abschlusstraining am Samstag fehlte. Da auch der Langzeit-Verletzte Marcel Halstenberg keine Option ist, muss Tedesco eine Aushilfskraft benennen. "Wir haben ein paar Optionen im Kopf", sagte Tedesco. Die naheliegendste ist Benjamin Henrichs. Der wieder erstarkte Defensiv-Allrounder bestritt 2016 seine ersten Spiele im Profibereich für Bayer Leverkusen als Linksverteidiger, ehe er umgeschult wurde.

Orban kann spielen - Startelfkandidat Szoboszlai

Wieder mit von der Partie ist Willi Orban, der gegen San Sebastian wegen einer Erkältung fehlte. Ein Kandidat für einen Startplatz im Offensivbereich ist Dominik Szoboszlai, der am Donnerstag nach seiner Einwechslung nicht nur wegen des herausgeholten Elfmeters zum 2:2 ein belebendes Element war. "Er hat uns extrem geholfen. Wenn du so spielst, sind deine Chancen immer hoch, zu spielen", machte Tedesco dem Ungarn Hoffnung, "auch wenn die Konkurrenzsituation auf seiner Position extrem ist".