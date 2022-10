Manchester United suspendiert Cristiano Ronaldo

Manchester United hat auf Cristiano Ronaldos vorzeitigen Abgang beim Sieg über Tottenham reagiert und den Portugiesen vorerst suspendiert.

Die Red Devils sind gerade eigentlich auf einem guten Weg, was nach der starken Leistung beim 2:0-Sieg über Tottenham jedoch ein wenig in den Hintergrund rückte. Der Grund dafür war Cristiano Ronaldo, der die komplette Spieldauer auf der Bank sitzen musste und daraufhin schon vor dem Schlusspfiff medienwirksam im Spielertunnel verschwand.

Tags darauf hat Manchester United nun reagiert, nachdem Trainer Erik ten Hag am Mittwochabend erklärt hatte, sich der Thematik in Ruhe zu widmen: Cristiano Ronaldo, der in dieser Saison meistens nur eine Jokerrolle einnimmt - sofern alle Angreifer fit sind -, wird am kommenden Wochenende nicht zum Kader des englischen Rekordmeisters gehören.

CR7 wird am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) somit ein Topspiel verpassen, wenn United an der Stamford Bridge gegen den FC Chelsea antritt - der aktuelle Fünfte gastiert beim Vierten.