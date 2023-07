Manchester United greift für Mount tief in die Tasche - und vergibt ikonische Nummer

Manchester United hat den ersten Transfer des Sommers in trockene Tücher gebracht: Chelsea-Eigengewächs Mason Mount lässt sich der englische Rekordmeister einiges kosten.

Chelsea war in den Verhandlungen lange hartnäckig geblieben, hatte Berichten zufolge noch drei Angebote von United abgelehnt. Eine vierte Offerte über 55 Millionen Pfund (knapp 64 Millionen Euro) plus Bonuszahlungen über weitere fünf Millionen Pfund (5,8 Millionen Euro), die aber an mehrere Titelgewinne gekoppelt sein sollen, sorgte dann doch noch für den Durchbruch. Chelsea lässt sein Eigengewächs - Mount spielte für die Blues seit er sechs Jahre alt war - Richtung Manchester ziehen.

"Es ist nie einfach, den Klub zu verlassen, bei dem du aufgewachsen bist, aber Manchester United bietet mir für die nächste Phase meiner Karriere eine spannende neue Herausforderung an", wird Mount in der Vollzugsmeldung zitiert. "Jeder kann sehen, dass der Klub unter Erik ten Hag schon große Schritte nach vorne gemacht hat."

Die Red Devils statten den 36-maligen englischen Nationalspieler, der sich am Dienstagabend via Instagram von den Chelsea-Fans verabschiedet hatte, mit einem Fünfjahresvertrag bis Sommer 2028 samt Option auf eine weitere Saison aus. Hohe Wertschätzung für den 24-Jährigen bringt der Rekordmeister auch mit seiner Rückennummer zum Ausdruck. Künftig wird Mount bei United mit der 7 auflaufen, die im Verein eine besondere Bedeutung hat. Einst wurde sie von Klublegenden wie George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham oder - wie zuletzt beim zweiten Manchester-Gastspiel - Cristiano Ronaldo getragen.

Mount hatte Chelsea unmissverständlich zu verstehen gegeben, seinen am Ende der Saison 2023/24 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Dem Vernehmen nach hätten die Blues Mount, der in den letzten Spielen der so enttäuschenden Vorsaison wegen einer Beckenverletzung fehlte, am liebsten gehalten.

Ten Hag machte schon 2018 mit Mount Bekanntschaft

Auf seinem Weg zum Chelsea-Profi lagen für Mount, wie für so viele Chelsea-Youngster, einige Stationen als Leihspieler. 2017/18 glänzte er im Trikot von Vitesse Arnhem mit neun Toren in 29 Ligaspielen, darunter auch ein 3:2-Erfolg gegen das vom heutigen United-Coach Erik ten Hag trainierte Ajax. In der Spielzeit 2018/19 verpasste Mount den Aufstieg in die Premier League mit Derby County unter Trainer Frank Lampard denkbar knapp (1:2 gegen Aston Villa im Play-off-Finale). Lampard setzte dann in der kommenden Saison auf Mount - als neuer Chelsea-Trainer.

In den kommenden vier Jahren war Mount bei Chelsea nicht mehr wegzudenken. In 168 Premier-League-Spielen erzielte er 30 Tore für die Blues, mit denen er 2021 die Champions League gewann.

Vor allem Konkurrenz für Eriksen

John Murtough, Fußball-Direktor bei United, beschreibt Mount als "extrem intelligenten Fußballer", dessen Talent man "schon lange bewundert" habe. Seine Vielseitigkeit in der Offensive macht den beidfüßig starken Mount für ten Hag interessant. Der Niederländer soll ihn vor allem als offensiven Mittelfeldspieler sehen. Die Rolle als Achter übte bei den Red Devils in der vergangenen Saison Christian Eriksen phasenweise zwar stark aus. In der Schlussphase von Spielen ging dem 31 Jahre alten Dänen allerdings häufiger die Puste aus.

United, das die erste Saison unter ten Hag auf Platz 3 abschloss, erhofft sich von der Verpflichtung des sieben Jahre jüngeren Mount frischen Wind auf der wichtigen Kreativposition neben Casemiro. Vor allem im Gegenpressing sollte Mount mit seiner Bissigkeit ein Upgrade zu Eriksen sein. Auch auf der Zehn, wo bei United zuletzt vorwiegend Bruno Fernandes agierte, könnte Mount zum Einsatz kommen. Oder auf dem linken Flügel, wenn Marcus Rashford im Sturmzentrum gebraucht wird.

Während United seinen Kader mit der Verpflichtung von Mount in der Tiefe verstärkt, verkleinert Chelsea sein aufgeblähtes Aufgebot auch aus finanziellen Gründen weiter. Zuvor hatten die Blues bereits Kai Havertz (Arsenal) und Mateo Kovacic (Manchester City) abgegeben, auch der Wechsel von Ruben Loftus-Cheek (AC Milan) ist durch. Außerdem verließen Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly und N'Golo Kanté den Klub in Richtung Saudi-Arabien.