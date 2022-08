Manchester United bietet Trapp einen Vierjahresvertrag an

Verliert die Eintracht nach Filip Kostic den nächsten Leistungsträger? Manchester United will Kevin Trapp verpflichten. Noch liegt der Eintracht kein Angebot vor, das soll nach kicker-Informationen jedoch am Dienstag eintreffen.

Eineinhalb Wochen vor Transferschluss droht der Eintracht der nächste Abgang eines Schlüsselspielers. Nach kicker-Informationen bietet Manchester United Trapp einen Vierjahresvertrag an - eine Offerte, die der Torhüter annehmen will. Über das Interesse des englischen Traditionsklubs berichtete am Montag zuerst die "Bild". Ein Angebot liegt der Eintracht zwar noch nicht vor, soll nach kicker-Informationen aber am Dienstag folgen und im hohen einstelligen Millionenbereich liegen.

Ein Wechsel nach Manchester wäre für Trapp die große Chance, im Herbst seiner Karriere zu einem der ganz großen Klubs des Weltfußballs zu wechseln. Zwar spielen die Red Devils als Tabellensechster der vergangenen Saison lediglich in der Europa League, doch Manchester United ist unverändert ein klangvoller Name. Außerdem dürfte sich ein Wechsel in die Premier League für den deutschen Nationalspieler als äußerst lukrativ erweisen.

Ob die Eintracht ihren Torwart, der auch ein Gesicht des Vereins ist, ziehen lässt, steht allerdings auf einem ganz anderen Blatt. So kurz vor Transferschluss einen Keeper dieser Klasse und Führungsspieler abzugeben, wäre ein nicht unerhebliches Risiko. Für die Nummer 2 Diant Ramaj (20) wären Trapps Fußstapfen deutlich zu groß, die Eintracht müsste also selbst noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden und einen Top-Torhüter verpflichten, der sofort funktioniert und Trapp ohne Qualitätsverlust ersetzt. Ob das so spät im August realistisch ist, müssen Sportvorstand Markus Krösche und sein Scoutingteam bewerten.