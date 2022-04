Manager Mann bremst - auch in der Personalie Dabrowski

Hannover 96 hat sich nach 74-minütiger Unterzahl gegen Düsseldorf einen Zähler erkämpft. Die Rettung scheint nahe, doch Manager Marcus Mann tritt auf die Bremse - auch in der Trainerfrage.

In der 16. Minute des Duells mit der Fortuna schien das Pendel für die Gäste aus dem Rheinland auszuschlagen. Niklas Hult sah bei einem weiten Schlag aus der Düsseldorfer Hälfte in die Sonne und deswegen nicht gut aus. Statt entspannt zu klären, spritzte Stürmer Rouwen Hennings dazwischen und Hult konnte sich nur noch mit einer Notbremse behelfen. Der Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski standen 74 lange Minuten in Unterzahl bevor, doch die zehn Hannoveraner erkämpften sich mit der Nullnummer den einen Punkt redlich.

Die Niedersachsen benötigen jeden Zähler dringend, um unter eine enttäuschende Saison einen Strich zu machen - sprich, es möglichst schnell zu schaffen, sich über dem Strich zu retten. Den drei Niederlagen gegen Sandhausen, Nürnberg und Schalke stehen nun drei Spiele in Serie ohne Pleite gegenüber - Sieg gegen Aue, zwei Unentschieden gegen Regensburg und eben Düsseldorf.

Börner sieht einen "positiven Punkt"

Dank dieser Bilanz herrschte durchweg Zufriedenheit bei den 96ern. Abwehrchef Julian Börner sprach sogar von einem "positiven Punkt. Wir haben Herz gezeigt, Wille und Kampf", freute sich der Innenverteidiger, der diese Tugenden auch gegen Düsseldorf auf dem Platz vorlebte (kicker-Note 2,5).

Vertragsgespräche erst nach wasserdichtem Klassenerhalt

Vier Spieltage vor Rundenende haben die Hannoveraner sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz, ein Umstand, der aber auch der Schwäche Dynamo Dresdens geschuldet ist, das in der Rückrunde noch keinen Dreier einfahren konnte. Dass die Sachsen noch diese sieben Zähler aufholen könnten, scheint wenig wahrscheinlich. Dennoch will Hannovers Manager Marcus Mann noch nicht endgültig in die Planungen für eine weitere Zweitliga-Saison einsteigen. "Der Punkt gegen Düsseldorf war ein weiterer Schritt. Aber noch ist rechnerisch alles möglich. Wir sind nicht durch und sollten noch drei Punkte einfahren", so der 38-Jährige.

Wir hätten es alles auch schon früher haben können. Marcus Mann

Mann tritt auf die Bremse - Vertragsgespräche wurden deshalb noch nicht geführt. "Wir hätten es alles auch schon früher haben können", verweist er auf die wenig erfolgreichen vergangenen Wochen. Ein dezenter Hinweis auch in Richtung Trainer Christoph Dabrowski, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft.

Der 43-jährige Ex-Profi, der Ende November als Trainer der zweiten Mannschaft zu den Profis aufstieg, gibt sich betont gelassen hinsichtlich seiner ungeklärten Zukunft. Sicher scheint es nicht, dass Dabrowski über das Saisonende hinaus bleiben darf - dafür waren die Leistungsschwankungen in seiner Amtszeit mit sieben Siegen, drei Remis und sechs Niederlagen doch zu groß.