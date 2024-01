"Man verdient im Frauenfußball mit der Champions League kein Geld"

Der große Aufschwung im Fußball der Frauen? Kommt nicht in dem Tempo, das Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann sich wünscht. Er fordert vom DFB schnelles Handeln - und will die Bundesliga vergrößern.

Bei allen Zuschauerrekorden, bei aller Professionalisierung: Die Frauen-Bundesliga gibt auch in dieser Saison regelmäßig Anlass zur Sorge. Sei es die zementierte Tabelle mit immer denselben Top drei, immer denselben Abstiegskandidaten. Oder sei es ein Champions-League-Viertelfinale ganz ohne Beteiligung der Bundesliga.

Auch Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, sieht die Entwicklung kritisch - und würde die Liga gern aufstocken. "Wir müssen sehr schnell zu einer 16er-Liga kommen und bei der Professionalisierung mehr tun, wozu möglicherweise Minimum-Gehälter, aber auch ein Salary Cap gehören könnten", sagte Hellmann in der "Frankfurter Rundschau".

Ein Zeithorizont von acht bis zehn Jahren für eine Aufstockung der Bundesliga ist für die internationale Dynamik im Markt viel zu lang. Axel Hellmann

"Vielleicht brechen wir so das System mal auf, dass mehr Spannung entsteht, damit wir eine größere Öffentlichkeit erreichen. Weil damit auch der SC Freiburg, Werder Bremen oder Eintracht Frankfurt die Chance hätten, Meister zu werden." Seit 2014 haben Bayern München und der VfL Wolfsburg sämtliche nationalen Meister- und Pokaltitel gewonnen.

Doch Hellmann redet nicht über Zukunftsmusik, er wirbt für schnelles Handeln: "Ein Zeithorizont von acht bis zehn Jahren für eine Aufstockung der Frauen-Bundesliga ist für die internationale Dynamik im Markt viel zu lang. Die Gesamtentwicklung geht bei uns nicht schnell genug."

Wenn der deutsche Fußball nicht rasch reagiere, werde man ein Ausbildungsmarkt für größere Ligen. "Die Engländer lagern die Frauen aus dem Verband aus, die US-Amerikaner haben das schon getan. Beide haben eine ganz andere mediale Tiefe und ziehen magnetisch die Werbepartner an", sagte Hellmann.

Abkopplung der Liga vom Verband?

Der 52-Jährige berichtete, dass bei einigen Profiklubs eine Unzufriedenheit über die Einbindung der Vereine herrsche: "Das ist nämlich kein Thema für Kommissionen oder Hinterzimmerkonferenzen." Auch eine Abkopplung der Liga vom Verband brachte Hellmann ins Spiel.

"Wenn die notwendigen Anpassungen in der Struktur des DFB erreicht werden können, habe ich damit überhaupt kein Problem. Wenn das aber nicht der Fall ist, müssen wir darüber nachdenken, den Frauenfußball eigenständig zu organisieren." Ändere man nichts am bestehenden System, sei er sicher, so Hellmann, "dass wir in zehn Jahren bei Männern und Frauen exakt dasselbe Tabellenbild haben, weil die Leistungsfähigkeit im Frauenfußball dann komplett vom Männerfußball abhängt".

Auch Einnahmen aus der Champions League könnten daran nichts ändern: "Der Aufwand, den wir betreiben, konsumiert die Ausschüttung der UEFA nahezu komplett. Man verdient im Frauenfußball mit der Champions League kein Geld", sagte Hellmann.