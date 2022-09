Mané und Coman nicht beim Bayern-Training - Nationalspieler zurück

Die Trainingsgruppe des FC Bayern füllte sich am Mittwoch. Auch wenn die Bedingungen nicht sehr optimal waren.

An den Wetterumschwung werden sich auch die Profis des FC Bayern noch ein bisschen gewöhnen müssen. Vor zwei Wochen hatten sie bei sommerlichen Temperaturen den FC Barcelona bezwungen, wenige Tage später bereits bei deutlich unangenehmerem Wetter in Augsburg verloren. Und inzwischen hat der Herbst vollen Einzug gehalten.

Im Münchner Dauerregen meldeten sich am Mittwoch auch die deutschen Nationalspieler an der Säbener Straße zurück. Leon Goretzka und Mauel Neuer, die beide Corona-positiv frühzeitig vom DFB-Tross abgereist waren, hatten bereits am Dienstag mitgemischt. Nun ergänzten Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Leroy Sané die Gruppe, bei der der volle Fokus auf Torabschlüssen lag. Über eine halbe Stunde lang ließ Julian Nagelsmann flache und hohe Hereingaben trainieren.

Davies & Co. bleibt nur eine Einheit vorm Leverkusen-Spiel

Noch nicht zurück von ihren Reisen mit der Nationalmannschaft sind Noussair Mazraoui (Marokko), Alphonso Davies (Kanada) und Sadio Mané (Senegal). Das Trio wird am Donnerstag zurückerwartet, dann haben sie genau eine Einheit, um sich auf das Spiel am Freitagabend gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vorzubereiten.

Für Kingsley Coman dürfte der unerwartete Krisengipfel zu früh kommen. Der Franzose hatte sich nach dem Remis bei Union Berlin einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und seitdem nur individuell trainiert. Auch am Mittwoch fehlte er.