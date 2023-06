Mané und Bayern: Kahns Versprechen verliert seine Gültigkeit

Sadio Mané (31) steht beim FC Bayern vor einer ungewissen Zukunft. Wie geht es weiter mit dem Weltstar, der keiner wurde?

Fast eine halbe Stunde dauert der kleine Doku-Film, den der FC Bayern Anfang März auf seinem Youtube-Kanal veröffentlichte. Es geht darin um Sadio Mané und seinen Weg zurück auf den Fußballplatz. Im November, wenige Tage vor der WM in Katar, hatte sich Senegals Hoffnungsträger im Bundesliga-Spiel gegen Bremen so schwer am Schienbeinköpfchen verletzt, dass er operiert werden musste und das Turnier in der Wüste verpasste.

Das Video-Team der Bayern nutzte derweil die Ruhe an der Säbener Straße und begleitete Mané bei dessen ersten Schritten nach dem Eingriff, bei der Krankengymnastik und lockeren Laufeinheiten. Mané ist dabei durchgehend - wie so häufig - am Strahlen, spricht ausgezeichnetes Deutsch und kehrt mit dem Ende des Videos zurück auf den Rasen der Allianz-Arena. Im Schneetreiben gegen Union Berlin ruft das Publikum seinen Namen laut aus und feiert die Rückkehr des… Weltstars? Ex-Liverpoolers? Des Spielers mit der Nummer 17?

An dieser Stelle endet das über zwei Millionen Mal aufgerufene Video der Bayern. Und jetzt, drei Monate später, bleibt die Frage, was Mané bei Bayern überhaupt ist. Und viel wichtiger: was er noch wird.

An den guten Start konnte Mané nicht anknüpfen

Sie ist inzwischen sehr oft und wahrscheinlich auch ein bisschen zu oft erzählt worden, die Geschichte des angepriesenen Weltstars, der sich dann nicht als Weltstar entpuppte. Mané, im Sommer für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool gekommen, ist stattdessen ein teurer Mitläufer beim FC Bayern, viel mehr nicht mehr.

Dabei hatte die Beziehung zwischen den Bayern und Mané ganz gut begonnen, mit Toren im Supercup in Leipzig, beim Bundesliga-Auftakt in Frankfurt. Nach den ersten vier Pflichtspielen stand Mané bei vier Treffern. Was dabei bereits passiert war und im Saisonverlauf immer wiederkehrte, ging zunächst als Schmunzler durch und verkam irgendwann immer mehr zum Kopfschüttler. Wieder und wieder stand Mané im Abseits, wieder und wieder wurden ihm Tore zurückgenommen. Mané nahm es stets mit strahlend weißen Zähnen entgegen, nur verging Julian Nagelsmann irgendwann das Lachen.

Unterstützer Kahn ist ebenso wie Salihamidzic und Nagelsmann weg

Schon vor dessen Verletzung im November hatte Nagelsmann den damals noch 30-jährigen Flügelspieler ab und zu nur von der Bank gebracht, spätestens nach der OP spielte Mané in den Planungen des Ex-Trainers eine untergeordnete Rolle. Und in denen des Nachfolgers fast gar keine.

Mané wirkte nach seiner Rückkehr nicht fit, nicht spritzig und teilweise sogar überfordert. Einfach gänzlich ohne Form und Vertrauen. "Er ist schon ein Spieler, der das braucht", hatte Oliver Kahn im April gesagt. „Mit dem muss man sich viel beschäftigen. Das haben wir in der Vergangenheit auch getan, ob das jetzt Hasan war oder Julian. Er kriegt alle Unterstützung von uns, vom Trainer." Ein Versprechen, das seine Gültigkeit ohnehin verloren hat, denn weder Kahn noch Salihamidzic noch Nagelsmann sind noch da.

Im entscheidenden Spiel saß Mané 90 Minuten auf der Bank

In der Mannschaft spielte sich der als Frohnatur bekannte Mané spätestens dann ins Abseits, als er Leroy Sané nach dem 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse in Manchester ins Gesicht schlug. Eine Ein-Spiel-Suspendierung folgte, eine richtige Reaktion jedoch nicht mehr. In Mainz traf Mané zum 1:0, gegen Schalke gab er als Joker eine Vorlage, doch die Art und Weise, wie er spielte beziehungsweise nicht wirklich spielte, veranlasste Nagelsmann-Nachfolger Thomas Tuchel, Mané in den abschließenden drei Saisonspielen, als es um alles ging, fast nicht mehr zu gebrauchen. In Köln, am letzten Spieltag, fehlte ein Tor zur Meisterschaft - Tuchel brachte lieber Eric Maxim Choupo-Moting oder Teenager Mathys Tel.

Ein eindeutiger Wink an Mané, dass er in Tuchels Plänen keine sonderlich große Rolle spielen wird. Die Frage ist, ob sich nur ein Jahr nach der Ankunft in München ein Abnehmer für den Topverdiener findet. Bei einem entsprechenden Angebot dürfte Mané jedenfalls gehen - dann vermutlich ohne Abschieds-Doku.