"Man sollte schnell sein": 250.000 weitere Olympia-Tickets werden freigegeben

In der kommenden Woche gehen noch einmal eine Viertelmillion Eintrittskarten für die Olympischen Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August) in den Verkauf. Dies teilte OK-Chef Tony Estanguet am Mittwoch mit.

Präsident des olympischen Organisationskomitees für Paris 2024: Tony Estanguet. IMAGO/IP3press