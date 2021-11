"Man sollte das Ganze nicht überbewerten": Becherwurf in Würzburg landet vor dem Sportgericht

Unschöne Szenen in der Bayernliga Nord: Als es im Kellerduell zwischen dem FV 04 Würzburg und Vatan Spor Aschaffenburg zu einer Rudelbildung kam, bei der auch Zuschauer involviert waren, konnte die Situation gerade noch einmal entschärft werden. Trotzdem landet der Fall nun beim Sportgericht.

Sportlich gesehen war es für den FV 04 Würzburg ein gutes Wochenende. In dem extrem wichtigen Spiel gegen den SV Vatan Spor Aschaffenburg siegte die Elf von Trainer Harald Funsch nach einer furiosen ersten Halbzeit am Ende verdient mit 4:2 (4:0). Am Ende freilich rückte das sportliche Ereignis dann doch etwas in den Hintergrund. Offiziell waren noch zehn Minuten zu spielen, als es an der Außenlinie bei einem Einwurf der Gäste zu einer regelwidrigen Behinderung seitens eines Würzburgers kam. Dabei kam es im Anschluss erst zu einem Disput zwischen den beiden beteiligten Spielern, in deren Verlauf dann Schiedsrichter Patrick Krettek zu beschwichtigten versuchte. Während dieser Szene traf ein von den Zuschauerrängen geworfener leerer Bierbecher einen Gästeakteur. Würzburger Fans waren an die Bande gestürmt, eine Szene, wie sie laut Würzburg-Trainer Funsch immer wieder vorkommt. Dank bereitstehender Ordner und den Ermahnungen durch den Stadionsprecher konnte die Aktion jedoch entschärft werden. Doch entgegen der ersten Meldung wollte der Unparteiische diese Szene dann doch nicht unkommentiert lassen und vermerkte die Vorkommnisse im Spielberichtsbogen. Somit wird diese zwangsläufig auch ein Fall für das Sportgericht.

Der Vorstand des FV 04, Marco Scheder, selbst wollte "das ganze nicht überbewerten" und auch sein Trainer sah das ganze eher unaufgeregt. "Nach dem Foul an der Außenlinie und der anschließenden Diskussion zwischen den beiden Spielern gab es als Folge je eine gelbe Karte für die beiden Spieler."

Nicht ganz so einfach aber stellt dagegen Vatans sportlicher Leiter Ilker Colak die Situation dar, möchte aber selbst keine Stellungnahme vor dem anstehenden Sportgerichtsverfahren mehr machen. "Am Ende würden wir wieder negativ auffallen, obwohl wir in dieser Szene aus meiner Sicht die Leidtragenden sind. Wir wollen uns jetzt wieder auf das Sportliche konzentrieren."

Videomaterial als Beweismittel

Als Beweismittel wird das Sportgericht des BFV dabei aber sicher auch Videomaterial sichten müssen, das öffentlich zur Verfügung steht. Im Internet auf sporttotal.tv können nahezu alle Spiele der Bayernliga Nord über die gesamte Spielzeit angesehen werden. Das Spiel Würzburg gegen Aschaffenburg war an diesem Samstag ebenfalls über die volle Länge zu sehen. Marco Scheder, der Vorstand der Würzburger, hat allerdings schon im Vorfeld folgende öffentliche Stellungnahme zu den Vorkommnissen abgegeben: "Im Zuge unseres Spieles gegen Vatan Spor Aschaffenburg kam es gegen Spielende zu einer Rudelbildung und unschönem Zuschauerverhalten im Bereich der Bande. Durch ein Spucken in Richtung Bande und Zuschauer wurde die Situation zusätzlich angeheizt und kochte kurzzeitig hoch. Durch schnelles und vorbildliches Verhalten der Platzordner und dem beherzten und beruhigendem Eingriff einiger FV04-Spieler, konnte die Situation umgehend wieder beruhigt werden. Unterstützend hat es sofort eine Durchsage des Stadionsprechers zur Deeskalation gegeben. In diesem Zuge wurde das souverän leitende Schiedsrichtergespann verbal angegangen, wofür wir uns selbstverständlich entschuldigen. In einem hart umkämpften, aber jedoch fairen Spiel, wäre das nicht nötig gewesen. Wir werden die Situation intern aufarbeiten, jedoch sollte man das Ganze nicht überbewerten."

https://sporttotal.tv/mae638ecc