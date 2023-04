Mané schlug Sané offenbar in der Kabine ins Gesicht

Ein Vorfall rund um das 0:3 des FC Bayern München bei Manchester City schlägt hohe Wellen: Bei einem Zwist in der Kabine des Rekordmeisters soll Sadio Mané seinen Mitspieler Leroy Sané ins Gesicht geschlagen haben.

Die Unruhe beim FC Bayern wächst weiter. Nach dem 0:3 bei Manchester City am Dienstagabend droht den Münchnern nach dem Aus im DFB-Pokal (1:2 zu Hause gegen den SC Freiburg) nun auch das vorzeitige Scheitern in der Champions League. Trotz der deutlichen Niederlage in England geben sich die Verantwortlichen kämpferisch, Vorstandschef Oliver Kahn beispielsweise hatte auf der Bankettrede am späten Dienstagabend erklärt: "Ich habe im Fußball schon Unglaubliches erlebt. Wir haben die Pflicht, in diesem Rückspiel nochmal alles, was möglich ist, reinzuwerfen."

Währenddessen rumort es offenbar nicht nur im Umfeld, sondern auch innerhalb der Mannschaft. Wie die "Bild" am frühen Mittwochabend berichtet, sei es in der Kabine nach dem Spiel in Manchester zu Handgreiflichkeiten gekommen: Sadio Mané soll Mitspieler Leroy Sané tätlich angegriffen haben, von einem Schlag ins Gesicht ist die Rede. Der senegalesische Angreifer soll in der kurzen, lautstarken Diskussion moniert haben, wie Sané zuvor auf dem Platz mit dem ehemaligen Liverpooler gesprochen hatte. Sekunden später habe er Sané sogar geschlagen. Mitspieler hätten die Streithähne voneinander trennen müssen. Zur Deeskalation sei Sané vor die Kabine geschickt worden.

Hintergrund für den Disput soll die 83. Minute gewesen sein: Nach einem Missverständnis im Zusammenspiel haderte Sané lautstark mit dem Laufweg Manés, der nicht entgegenkam, sondern in die Gasse durchgestartet war. Bilder von der verbalen Auseinandersetzung wurden reichlich eingefangen. Ein Nachspiel gab es offenbar in der Kabine.

Sané war am Dienstagabend Bayerns bester Offensivspieler, verdiente sich die kicker-Note 2,5. Mané war in der 69. Minute für Youngster Jamal Musiala eingewechselt worden, konnte dem Spiel aber keine entscheidenden Impulse verleihen.

Ein offizielles Statement des Vereins zu dem Vorfall gab es am Mittwochabend noch nicht.