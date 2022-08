Mané, Schalke und eine außergewöhnliche Null

Die Bundesliga-Saison steht vor ihrem zweiten Spieltag - doch schon der erste bot ein paar besondere Zahlen.

32

Seit der kicker Zugriff auf die entsprechenden Daten hat (2013/14), gab der 1. FC Köln nie so viele Torschüsse in einer Partie ab wie beim 3:1-Sieg gegen Schalke (32). Überhaupt gab es in den vergangenen beiden Spielzeiten nur zwei Partien, in denen eine Mannschaft 32 oder mehr Torschüsse abgab - der VfB Stuttgart beim 5:1 am 1. Spieltag 2021/22 gegen Fürth (33 Torschüsse) und Leverkusen beim 2:1 am 19. Spieltag 2021/22 in Gladbach (32 Torschüsse). Zeigt sich Köln am Samstag in Leipzig ähnlich abschlusswütig?

32

Der FC Schalke 04 hatte in Köln am ersten Spieltag eine Zweikampfquote von 32 Prozent - der schlechteste Wert einer S04-Elf seit Beginn der Datenerfassung in 2013/14. Präsentiert sich die Kramer-Elf gegen Gladbach am Samstagabend robuster?

31

Die Jagd nach der kicker-Torjägerkanone 2022/23 ist eröffnet - und bereits 31 Spieler haben sich am ersten Spieltag in die Torschützenliste eingetragen. Mehr verschiedene Spieler trafen erst dreimal in der Bundesligageschichte am ersten Spieltag: 1974/75, 1986/87 (jeweils 32 Spieler) und 1981/82 (33 Spieler). Der Rekord für verschiedene Torschützen nach zwei Spieltagen liegt bei 58 Spielern aus der Saison 1983/84.

14

Thomas Müller bereitete bei Bayerns 6:1 in Frankfurt gleich drei Treffer vor. Damit steht bereits nach dem ersten Spieltag fest, dass der Ur-Münchner zum 14. Mal eine Saison mit mindestens drei Assists absolviert - das schaffte seit der Vorlagenerfassung 1988/89 vor ihm nur Claudio Pizarro. Mehr als drei Vorlagen in 14 verschiedenen Spielzeiten hatte noch nie ein Spieler.

3

Mit drei vorletzten Pässen und einem Tor hatte Sadio Mané die meisten Torbeteiligungen von allen Spielern am ersten Spieltag. Seit Beginn der Datenerfassung 2004/05 gelang es zuvor nie einem Spieler bei seinem Bundesliga-Debüt, drei oder mehr vorletzte Pässe zu spielen - nur Raul Bobadilla (2009/10, Gladbach), Xherdan Shaqiri (2012/13, Bayern) und Andreas Guardado (2013/14, Leverkusen) gelangen zwei vorletzte Pässe bei ihrem Debüt.

0

Kein einziger Strafstoß wurde am ersten Spieltag gepfiffen - das gab es zuvor zuletzt 1988/89. Sollte auch der zweite Spieltag ohne Elfmeter auskommen, wäre dies neuer Bundesliga-Rekord. In den vergangenen sieben Spielzeiten gab es an den ersten zwei Spieltagen immer mindestens vier Strafstöße.