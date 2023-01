Mané: Reha statt Doha

Wenn der FC Bayern am Freitagvormittag vom Flughafen München aus ins Trainingslager nach Doha/Katar fliegt, fehlt ein Quartett an Bord. Sadio Mané, Lucas Hernandez, Manuel Neuer und Bouna Sarr treten die Reise nicht mit an.

Hofft auf sein Comeback im Februar: Sadio Mané. Getty Images