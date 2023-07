Mané nicht mehr im Kader - Abschied naht

Er sollte Spektakel beim FC Bayern und in der Bundesliga bieten - gepasst hat es allerdings nie so richtig zwischen Sadio Mané und den Münchnern. Nun könnte sein Abschied von der Mannschaft bald fix sein.

Von Bayerns Asienreise aus Tokio berichtet Georg Holzner

Die Verhandlungen laufen schon seit Tagen zwischen dem FC Bayern und Al-Nassr, dem Klub aus Saudi Arabien. Es geht nur noch um die endgültige Einigung zwischen den drei Parteien, letzte Details werden gerade geklärt. Am schwersten von diesem Transfer zu überzeugen war Sadio Mané, sieht er sich doch prinzipiell noch eher im europäischen Wettbewerb. Sein Markt aber ist überschaubar und seine Perspektive bei den Münchner beinahe aussichtslos. Da blieb (fast) nur noch der Weg in die Wüste. Und der soll zeitnah stattfinden.

Denn: Schon am Samstag, beim Testspiel gegen Kawasaki Frontale, stand der 31-Jährige nicht mehr im Bayernkader. Er reiste zwar noch mit dem Team zum Nationalstadion Tokios, schaute sich die Partie an, einen Einsatz aber gab es nicht mehr, um jegliches Verletzungsrisiko - und letztlich den Deal zu gefährden - zu vermeiden.

Noch ist offen, ob Mané mit der Mannschaft am Sonntag weiter nach Singapur reist - oder ob die Zusammenarbeit schon jetzt, nach einem Jahr, endet. Der Angreifer war im Sommer 2022 als Königstransfer gefeiert worden, konnte jedoch nie an seine Leistungen beim FC Liverpool anknüpfen und hatte sich zudem intern durch den Schlag gegen Leroy Sané viele Sympathien im Verein verspielt.

Für die Bayern hingegen könnte dieses Missverständnis, das es am Ende nun war, zumindest finanziell noch halbwegs rentabel werden. Im Raum stehen derzeit mehr als 30 Millionen Euro Ablöse. Vergangenes Jahr hatten die Münchner 32 Millionen Euro plus Boni an Liverpool überwiesen. Darüber hinaus fällt ein Topverdiener, Mané verdiente rund 20 Millionen Euro pro Jahr, von der Gehaltsliste.