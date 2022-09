Mané: "Natürlich kann ich es viel besser"

Sadio Mané (30) fiel beim Sieg des FC Bayern gegen Barcelona ab. Der Neuzugang aus Liverpool registrierte das ebenfalls.

Als Sadio Mané am Dienstag um kurz vor Mitternacht durch die Mixed Zone der Allianz-Arena schlich, reagierte er eigentlich wie immer, wenn sich eine Journalisten-Schar um ihn versammelt: er grinste und zögerte. Eigentlich wollte der als Weltstar gekommene Neuzugang gar nicht sprechen, sprach dann aber doch.

"Die Leistung der Mannschaft war fantastisch heute", fand Mané, der fast ein bisschen nervös wirkte ob der vielen Mikrofone aus Deutschland, Spanien und England. "Wir haben heute eine gute Reaktion gezeigt, und Samstag geht’s weiter." Dann heißt der Gegner Augsburg statt Barcelona.

Noch unauffälliger als zuletzt

Gegen die wiedererstarkten Katalanen hatte Mané erstmals nicht in der Doppelspitze, sondern auf der linken Zehn begonnen. "Ich habe fast mein ganzes Leben auf der linken Seite gespielt, deshalb war das für mich kein Problem", sagte Mané zwar, agierte auf dem Feld aber noch unauffälliger als in den jüngsten unauffällig Bundesliga-Auftritten. "Natürlich kann ich es viel besser", gestand er. "Das weiß ich."

Schon vor der Partie gegen Barça hatte Julian Nagelsmann gefordert, dass Mané gerne selbstloser werden, mit einer breiteren Brust auftreten könne. "Er ist ein Neuzugang, der in gewisse Abläufe natürlich noch reinkommen muss", erklärte der Trainer nun, nachdem er Mané in der 70. Minute ausgewechselt hatte.

Mané, der in den letzten dreieinhalb Wochen lediglich beim Pokalspiel in Köln (5:0) getroffen hat, versuchte am Dienstag, die Sorgen fürs Erste wegzulächeln. "Ich bin ein sehr seriöser Kerl. Mein Gesicht sieht sehr ernst aus, aber ich bin sehr glücklich."

Ob die Bayern bislang auch richtig glücklich sind? "Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben", beschwichtigte Nagelsmann. "Er wird unserem Spiel seinen Stempel aufdrücken."

Mario Krischel