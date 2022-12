"Man muss realistisch bleiben": Wird Freiburg zu gut für Petersen?

Nils Petersen träumt mit dem SC Freiburg von der Champions League - doch wie lange ist er bei dem wachsenden Niveau noch gefragt? Drei Zukunftsoptionen hat er im Kopf, auch das Karriereende.

Nils Petersen muss nicht lange überlegen. "Ja, schon", antwortet er im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob das die beste Freiburger Mannschaft sei, in der er je gespielt habe. "Der ganze Verein hat sich krass weiterentwickelt und ist einfach eine wahnsinnig gute Adresse geworden", staunt der 34-jährige Ex-Nationalspieler, der dabei explizit auch die drittklassige U 23 und das Frauen-Team mit einschließt.

Auch wenn Petersen sich ans Freiburger Credo hält, tabellarisch immer erst mal nach unten zu blicken ("Es ist beruhigend, dass wir vermutlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden"), ist es nun mal Fakt: Der SC ist als erster Verfolger von Spitzenreiter FC Bayern in die WM-Pause gegangen. Da sind heimliche Gedanken an die Champions League zumindest nicht abwegig.

"Die Champions League ist ein Traum, kein Ziel"

"Wenn du nach 15 Spieltagen da oben stehst, will man das nicht schnell wegschenken", sagt Petersen. "Das Momentum ist auf unserer Seite. Wir wissen, dass wir sehr gute Spieler hierher bekommen, die wir früher nicht gekriegt haben, dass wir mittlerweile ein Stadion mit 35.000 Zuschauern füllen können, dass wir international mithalten können, dass wir die Dreifachbelastung aushalten können. Klar ist die Champions League ein Traum. Ein Ziel ist es bei Weitem noch nicht. Dafür ist der Verein noch zu sehr in der Wachstumsphase." Da bleibe man lieber "demütig".

Petersen, der erfolgreichste Joker der Bundesliga-Geschichte, wurde an den ersten 15 Spieltagen immerhin zwölfmal eingewechselt, allerdings nur zweimal vor der 70. Minute. Ein Treffer war ihm dabei noch nicht vergönnt. "Es war mir klar, dass es schwieriger mit Einsätzen wird", sagt er. "Wir sind wahnsinnig gut besetzt in der Offensive. Ich hätte natürlich gern das eine oder andere Tor beigesteuert, Möglichkeiten waren da. Aber ich bin nicht unzufrieden."

Früher lagen wir oft zurück, mittlerweile führen wir sehr oft. Deswegen braucht man nicht so oft meine Einwechslungen. Nils Petersen

Denn: "Ich kriege meine Einsätze, ich habe trotzdem einen Stellenwert in der Mannschaft, der Trainer wechselt mich regelmäßig ein. Ich sehe mich insgesamt als Teil einer Mannschaft, die Tabellenzweiter ist. Ich bin entspannt." Doch wie lange wird er noch gefragt sein?

"Man muss realistisch bleiben. Ich bin 34. Wir haben Spieler wie Schade, wie Sallai, wie Weißhaupt, wie Jeong - junge Spieler, die brennen, meine Minuten zu kriegen. Wir sind jetzt so gut, dass wir nicht wissen, wie gut ich der Mannschaft noch auf dem Niveau helfen kann. Früher lagen wir oft zurück, mittlerweile führen wir sehr oft. Deswegen braucht man nicht so oft meine Einwechslungen", erklärt Petersen.

"Ich sehe mich nicht in der Trainerrolle"

Deswegen seien drei Optionen "in der Verlosung": Verlängerung, Wechsel, Karriereende. Doch ob es sein letztes Profijahr ist, könne er "so noch nicht sagen. Es ist eine Abwägungssache: Braucht der Verein mich noch? Wie geht es gesundheitlich? Wie läuft es sportlich? Im letzten Jahr war es auch so, dass ich in der Rückrunde ein paar Tore erzielt habe, die dafür gesorgt haben, dass der Verein noch Interesse hatte. Bis jetzt gab es keine Gespräche. Ich mache mir natürlich meine Gedanken. Eine Prognose kann ich wahrscheinlich erst im Februar, März geben."

Dass er sich vorstellen kann, auch nach der Karriere für den SC tätig zu sein, gilt unverändert. "Abmachungen gibt es keine", sagt Petersen. "Wenn ich mir was wünschen würde, würde ich gern in der Nähe der Profi-Mannschaft bleiben. Aber ich sehe mich nicht in der Trainerrolle. Wir haben mit Christian Streich, mit Jochen Saier, mit Klemens Hartenbach Persönlichkeiten, von denen es interessant wäre zu lernen."