"Man ist nicht anders, sondern einfach man selbst"

Absolut Vodka, Tochterkonzern von Pernod Ricard, und das Modelabel BALR initiierten jüngst im kicker eine Kampagne, die sich für mehr LGBTIQA*-Toleranz im Sport einsetzt. Benjamin Franke, Marketingdirektor bei Pernod Ricard, spricht über die Initiative.

Herr Franke, warum setzt sich Absolut Vodka für die LGBTIQA*-Community ein?

Wir glauben daran, dass die Welt ein besserer Ort wird, wenn verschiedene Menschen zusammenkommen. Absolut Vodka ist Pionier in der Kommunikation mit der LGBTIQA*-Gemeinschaft - selbst als es in den frühen 80er Jahren keine andere Marke tat. Wir stehen seit über 40 Jahren Seite an Seite mit der Community und feiern Vielfalt und Individualität.

Was hat sich seitdem getan?

Einiges! Aber für 40 Jahre noch zu wenig. Besonders in den vergangenen Jahren hat die LGBTIQA*-Kultur mit Influencern, Veranstaltungen, Musik und Mode ihren Weg in die Mainstream-Medien gefunden. Shows wie Drag Race, Euphoria, Pose und Sex Education haben auch Nicht-Community-Mitgliedern einen Einblick in die LGBTIQA*-Gemeinschaft gegeben, so dass sich eine kulturübergreifende Landschaft formiert.

Im Rahmen der Kampagne im kicker haben Sie mit dem Modelabel BALR kooperiert. Wie kam es zu dieser Initiative?

Benjamin Franke, Marketing Direktor bei Pernod Ricard. Imago

Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass in Deutschlands Sportart Nr. 1, dem geliebten Fußball, die Toleranz für LGBTIQA* noch nicht so ausgeprägt ist, wie man es von unserer modernen Gesellschaft erwartet. BALR bringt in dieser Kooperation das Standing in der Fußballcommunity mit: Eine von ehemaligen Profis gegründete Marke, die den Lifestyle der Profis neben dem Fußballplatz kennt und auch in der Community gut vernetzt ist. Das in Verbindung mit unserer Credibility in der LGBTIQA*-Community ergibt einen unerwarteten, aber passenden Mix für ein starkes Statement für mehr Toleranz im Sport.

Wie sind die Reaktionen?

Ausgesprochen positiv. Uns erreichen mittlerweile Rückmeldungen von queeren Fanclubs, die sich durch diese Koop unterstützt fühlen. Es gibt natürlich auch immer Stimmen, die sich generell kritisch zu dem Thema äußern.

Wie lange wird es dauern, bis "anders sein" im Sport nicht mehr speziell thematisiert werden muss?

Wir möchten hier nicht von "anders sein" sprechen. Man ist nicht anders, sondern einfach man selbst. Stattdessen würden wir fragen: Wann ist es endlich so weit, dass jeder Mensch uneingeschränkt die eigene Identität ausleben kann? Und hier sehen wir die ersten Schritte in die richtige Richtung, mit beispielsweise dem ersten Profiouting in Europa durch den Briten Jake Daniels im Mai, das nur wenige Monate nach dem Outing des australischen Fußballspielers Joshua Cavallo kam. Damit hoffen wir auf eine Signalwirkung.

Was gibt Ihnen dabei Hoffnung?

Gerade der doch recht kurze Abstand zwischen beiden Outings. Man erkennt, dass mit der Generation Z und den Millenials eine klare Forderung an die Gesellschaft kommt, die eigene Identität ausleben zu dürfen und auch im Sport einen Safe Space zu haben. Vereine und Verbände beginnen auch offen Flagge zu zeigen - auch außerhalb des Pride-Months.

Was sind die größten Probleme?

Sportidole, die sich gegen ein Outing aussprechen, oder zumindest öffentlich ein solches als karriereschädigend bezeichnen. Spieler:innen aus der LGBTIQA*-Community, die zu diesen Idolen aufsehen, fühlen sich dann entmutigt den Schritt zu gehen. Umso positiver ist es jetzt Vorbilder im aktiven Sport zu haben und zu zeigen, dass es möglich ist.