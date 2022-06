Mané: "Ich bin froh, wenn er mich nicht ins Tor oder in die Abwehr stellt"

Am Mittwochnachmittag wurde Sadio Mané beim FC Bayern München vorgestellt. Bei seiner Präsentation sprach er auch über seine bevorzugte Position.

Zahlreiche Fragen hatte Mané am Mittwoch bei seiner Vorstellung in der Allianz-Arena zu beantworten, das Interesse am namhaften Neuzugang aus Liverpool war erwartungsgemäß groß. Während der 30-Jährige bereitwillig Auskunft über seinen Wechsel, seine Vergangenheit und seine Vorstellungen gab, blieb er bei einer Nachfrage zurückhaltend: Auf welcher Position sieht sich der Senegalese, der in Liverpool zentral und auf den Flügeln gespielt hatte, künftig im Trikot des Rekordmeisters?

"Ich denke, diese Frage sollte der Trainer beantworten", sagte Mané mit einem Lächeln und deutete auf die Sitzreihen vor dem Pressepodium, auf denen Julian Nagelsmann als Zuhörer Platz genommen hatte. "Ich bin ein Spieler, der auf drei, vier Positionen spielen kann. Und ich denke, ich fühle mich überall dort wohl."

Der Konkurrenzkampf ist eröffnet. Sportvorstand Hasan Salihamidzic

Was man sich von Mané erhofft, stand bei den Bayern schon vor dessen Unterschrift unter einen Dreijahresvertrag fest: Der Offensivmann soll vor allem den Druck auf den Flügelpositionen erhöhen, dort hatten die Verantwortlichen nach Ablauf der vergangenen Saison Nachholbedarf gesehen - weshalb die Verpflichtung auch als Fingerzeig Richtung Serge Gnabry und Leroy Sané verstanden werden kann. "Er ist flexibel und kann jede Position spielen, er hat eine Qualität, die jede Mannschaft gebrauchen kann. Der Konkurrenzkampf ist eröffnet", unterstrich Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Mittwoch.

Ein kleine Einschränkung machte Mané dann doch noch, was seine künftige Position betrifft. An Nagelsmann gerichtet sagte er: "Ich bin froh, wenn er mich nicht ins Tor oder in die Abwehr stellt."