"Man hat gesehen, wie gut er uns tut" - Hannover: Das Hoffen auf Tresoldi

Als er in Osnabrück fehlte, ging nicht mehr viel. Der erst 19-Jährige Angreifer ist aktuell kaum aus dem 96-Team wegzudenken. Zumal Stürmerkollegen wie Andreas Voglsammer und auch Cedric Teuchert die Lücke derzeit kaum zu schließen scheinen...

Angesichts des schwachen Spiels, der vergebenen Chancen und schließlich der 0:1-Niederlage beim Tabellenletzten VfL Osnabrück klang es fast wie ein Wunschgebet. "Ich hoffe, dass Nicolo Tresoldi schnell zurückkommt", hatte Stefan Leitl unmittelbar nach der Pleite im Niedersachsenduell kundgetan. Auch ein Zeichen, wie hoch der erst 19-jährige Stürmer in Hannover inzwischen im Kurs steht. Unglücklich und heftig war Tresoldi in der Anfangsphase im Luftduell mit seinem Gegenspieler Diakhite zusammengeprallt und danach sofort signalisiert, nicht mehr weiterspielen zu können. Erst nach der Untersuchung im Krankenhaus konnte er am Spielabend verspätet heimreisen. Diagnose: Glücklicherweise "nur" eine leichte Gehirnerschütterung.

Nummer eins in vorderster Linie

In dieser Woche arbeitete der Angeschlagene zunächst nur leicht und individuell, steigerte zunehmend das Pensum - und damit die Hoffnungen auf ein schnelles Comeback schon am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf. Mit seiner Spielintelligenz, seiner Fähigkeit, Bälle festzumachen, und inzwischen auch seinen Abschluss- und Trefferqualitäten (sechs Tore, vier Assists) hatte sich Tresoldi immer mehr in den Fokus gerückt.

So sehr, dass er inzwischen bei 96 zur Nummer eins in der vordersten Linie avancierte. "Ich glaube, man hat gesehen, wie sehr uns Nicolo in unserem Spiel guttut", beklagte Leitl entsprechend nach dem Abpfiff in Osnabrück den vorübergehenden Verlust.

Alternativen tun sich schwer

Nun sagt Leitl zwar: "Wir werden den Verlauf genau beobachten. Wir müssen gucken, ob Nicolo spielen kann. Wenn das nicht so sein sollte, habe ich zwei weitere Stürmer für eine Position." Doch diese möglichen Alternativen, falls Tresoldi passen muss, drängten sich zuletzt nicht wirklich auf. Als Sturmpartner neben dem Norweger Havard Nielsen konnten sich weder Andreas Voglsammer noch Cedric Teuchert empfehlen. Sie dürften sich angesprochen gefühlt haben, als Sportdirektor Marcus Mann in Osnabrück zur Mannschaftsleistung kritisch anmerkte: "Wir hatten zu viele Spieler, die einfach nicht gut waren."

Vor allem Teuchert, immer noch Hannovers Top-Scorer in dieser Saison, tut sich aktuell schwer. Die Chancen, nach einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung Ende letzten Jahres zurückzukehren, waren da. "Cedric hatte viele Minuten Einsatzzeit, um in einen Rhythmus zu kommen", so Leitl. "Er bewegt sich grundsätzlich in den Zwischenräumen gut, kann sich in Positionen bringen, in denen er anspielbar und torgefährlich ist. Das ist in Osnabrück leider nicht so passiert."

Dass Teuchert ein in der Winterpause lange im Raum stehender Transfer zu St. Louis City in die MLS, der letztlich nicht zustande kam, nachhaltig aus der Konzentration gebracht haben könnte, glaubt Leitl nicht. "Im Winter war es ja sein Wunsch, in Hannover zu bleiben." Auch denkt der Coach nicht, dass bei seinem Spieler das große Grübeln angesichts des bevorstehenden Vertragsendes im kommenden Sommer eingesetzt haben könnte. "Wir sind alle Menschen, aber er ist ja kein junger Spieler mehr - da kennt man die Situation eines auslaufenden Vertrages schon aus dem bisherigen Karriereweg. Da ist eine gewisse Routine dabei."