Mané beim FC Bayern wieder im Mannschaftstraining

Sadio Mané (30) steht beim FC Bayern vor dem Comeback. Der Senegalese trainierte am Sonntag wieder mit der Mannschaft.

Wind, Nieselregen - und eine Senegal-Flagge. Trotz widriger Bedingungen stellten sich ein paar Fans am Sonntagmorgen um 10 Uhr an die Säbener Straße, um einigen wenigen Bayern-Profis beim letzten Training der Woche zuzuschauen.

Nach dem 2:3 in Gladbach am Samstag versammelte sich das Trainerteam mit jenen Akteuren, die gar nicht oder nur kurz zum Einsatz gekommen waren. Dazu gehörte nicht nur Thomas Müller, der aufgrund der Roten Karte für Dayot Upamecano bereits nach einer Viertelstunde ausgewechselt worden war. Der Routinier präsentierte sich wie gewohnt zuschauerfreundlich.

Doch der, der aus dem Grinsen kaum herauskam, war Sadio Mané. Nach seiner vor dem WM gegen Werder Bremen am Wadenbeinköpfchen erlittenen Verletzung inklusive Operation kehrte er nun ins Teamtraining zurück und nähert sich damit dem Comeback, das nicht lange auf sich warten lassen dürfte.

"Theoretisch kann er nach einer Woche wieder spielen, was das Körperliche angeht", hatte Trainer Julian Nagelsmann bereits am Freitag gesagt. "Was das Technisch-Taktische und die Zweikampfführung angeht, dauert es vielleicht ein bisschen, aber auch nicht extrem lang. Er ist ja kein junges Talent mehr."

In bislang 23 Pflichtspielen für die Bayern steuerte Mané elf Tore und vier Vorlagen bei.