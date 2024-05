Maloney läuft alle in Grund und Boden

Acht Jahre lang spielte der Heidenheimer Lennard Maloney für seinen Ausbildungsklub, jetzt geht es gegen Union Berlin.

Nach seinem ersten, gleich mit dem Aufstieg in die Bundesliga gekrönten Jahr in Heidenheim, wusste Lennard Maloney ganz genau, was auf ihn zukommt. "Unsere Art, Fußball zu spielen, ist laufintensiv und davon geprägt, viele Wege zu gehen, deswegen muss man gerade jetzt manchmal auf die Zähne beißen", hatte der Sechser in der Saisonvorbereitung geahnt und prognostiziert: "In der Saison werden wir dankbar sein, dass wir das getan haben."

13 Kilometer im Schnitt spult Maloney ab

Aktuell setzt Maloney das nicht nur in Heidenheim, sondern führend in der gesamten Liga um. Kein anderer Spieler lief an den ersten fünf Spieltagen so viel wie der gebürtige Berliner. Mit einer durchschnittlichen Laufstrecke von enormen 13 Kilometern pro 90 Minuten ist Maloney derzeit der mit Abstand laufstärkste Akteur in der Bundesliga. Deutlich zurück liegen im Moment die nächstplatzierten Julian Weigl aus Gladbach (12,2 km), Ellyes Skhiri aus Frankfurt (12,2 km) und Kölns Dejan Ljubicic (12,0 km).

Auch mit der Teamlaufleistung liegt Aufsteiger Heidenheim an der Spitze mit bislang im Mittel abgespulten 121,7 Kilometer, gefolgt von Köln (120,4 km), und Hoffenheim (120,3 km), Wolfsburg (120,0 km) und Union Berlin (119,1 km). Und die Berliner sind am Samstag in Heidenheim zu Gast, ein vor allem für Maloney denkwürdiges Spiel. Schließlich geht es gegen seinen Stamm- und Ausbildungsverein, für den er von 2012 bis 2020 spielte, ohne allerdings den Durchbruch zu schaffen. Erst nach einer zweijährigen Zwischenstation in der 2. Mannschaft von Borussia Dortmund und dem erneuten Wechsel zum FCH erlebt der Deutsch-Amerikaner gerade seinen Durchbruch.

Emotionales Wiedersehen

Den Stammverein und dessen erstaunlichen Aufstieg bis in die Champions League hat Maloney natürlich genau im Blick. "Zu Union schiele ich gerne und oft rüber, ich kenne dort noch viele Leute", versichert er, "und ich weiß, was dieser Aufstieg den Fans und allen dort bedeutet." Und dieses Spiel ihm. Da wird er seinem Ex-Klub seine Qualitäten beweisen wollen.

Bei aller Euphorie und allem Eifer aber sollte Maloney besonnen bleiben. Denn als einziger Bundesligaprofi verursachte der 23-Jährige in dieser Saison bereits zwei Elfmeter. Den ersten allerdings überaus unglücklich, als er in Dortmund aus kurzer Distanz von Julian Brandt den Ball an die zu weit abgespreizte Hand gechippt bekam.

Beim zweiten in Leverkusen traf er Bayers Grimaldo strafwürdig am Fuß. Zwei von bereits vier Strafstößen gegen Heidenheim, das zuletzt in vier Partien nacheinander sanktioniert wurde. Gegen Berlin droht damit die Einstellung des Ligarekords von Hertha BSC (fünf Strafstöße an den ersten fünf Spieltagen 2018/19). Aber auch Gegner Union verursachte schon drei Elfmeter.

Zudem wurden Heidenheim auch schon drei Elfer zugesprochen, einen verschoss Jan-Niklas Beste gegen Hoffenheim, zwei verwandelte Tim Kleindienst in Dortmund und gegen Bremen. Da scheint sich ein ereignisreiches Spiel anzubahnen am Samstag auf dem Schlossberg.