Maloney die Nummer 17? Diese US-Nationalspieler sind in Deutschland geboren

Heidenheims Lennard Maloney hat es in den Kreis der US-Nationalmannschaft geschafft. Der 24-Jährige, der am Samstagabend gegen die DFB-Elf sein Debüt feiern könnte, ist gebürtiger Berliner. Bislang liefen insgesamt 16 Spieler für das US-Nationalteam auf, die in Deutschland geboren sind. IMAGO (2), Getty Images