Malone schafft es über Dutt zurück zum DFB

Der Wechsel im Sommer vom FC Augsburg nach Österreich hat sich für Mittelstürmer Maurice Malone ausgezahlt. Der 22-Jährige überzeugt beim Wolfsberger AC als Stammspieler.

"Ich habe gute Neuigkeiten für dich", mit diesen Worten zitierte Robin Dutt seinen Schützling Maurice Malone neulich in die Trainerkabine, um ihm seine Nominierung für den aktuellen U-21-Lehrgang zu übermitteln. "Später hat mich auch U-21-Trainer Antonio Di Salvo angerufen, das ist eine große Ehre, damit hatte ich nicht gerechnet", versichert Malone, dessen Laufbahn im DFB-Dress nach der U 18 eigentlich beendet schien.

Dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt einfach spielen. Maurice Malone über seine Ausleihe zum WAC

In mehreren Anläufen hatte es nicht geklappt mit dem erhofften Durchbruch des gebürtigen Augsburgers beim heimischen FCA. Immer wieder hatte sich das Eigengewächs ausleihen lassen. Nach Abstechern nach Wiesbaden und Heidenheim, schien er nun aber in Augsburg die ersehnte Chance zu bekommen. "Ich fand schon, dass ich es in der Vorbereitung gut gemacht habe, bekam auch viel Lob vom Trainer, von allen eigentlich", erzählt Malone, "ich habe auch im DFB-Pokal ein Tor gemacht, da dachte ich schon, dass ich an den ersten Spieltagen wenigsten mal einen Einsatz bekomme, um zu zeigen, was ich kann. Den hätte ich meiner Meinung nach schon verdient gehabt. Es kam leider nicht dazu. Dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt einfach spielen, deswegen habe ich den Weg nach Wolfsberg gewählt."

Robin Dutt als entscheidender Faktor

Kurz vor dem Ende der Transferperiode wurde also die dritte Leihe besiegelt, diesmal nach Österreich zum Wolfsberger AC. Dort blühte Malone unter Trainer Dutt zuletzt regelrecht auf, kommt konstant zum Einsatz und hat auch schon vier Tore geschossen. "Der Trainer gibt mir immer ein gutes Gefühl, auch wenn ich mal kein Tor mache oder es mal nicht so gut läuft, er vertraut mir trotzdem, das ist für einen Stürmer einfach wichtig. Das hat mir ein bisschen gefehlt", erklärt der Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners, "ich zahle auch zurück, deswegen läuft es auch so gut im Moment." Der frühere Bundesligatrainer und ehemalige DFB-Sportdirektor Dutt hat also Malones Weg zurück in den Kreis der Juniorenauswahl geebnet.

Im finalen Lehrgang dieses Jahres will sich der Mittelstürmer bestmöglich präsentieren im Team des Europameisters, der sich auf die Titelverteidigung im kommenden Jahr vorbereitet, und hofft insgeheim auf sein Debüt und einen Kurzeinsatz am Samstag im Test in Italien. "Ich will dieses Jahr voll ausnutzen, was danach kommt, darüber mache ich mir noch keine Gedanken. Das hat öfter mal Einfluss aufs Spiel, deswegen will ich davon erstmal nichts hören", versichert Malone, der sich voll auch Wolfsberg und die U 21 konzentrieren will.

Zukunft in Augsburg?

Bis 2024 läuft sein Vertrag noch in Augsburg. Ob er dort dann im vierten Anlauf eine Chance bekommt oder woanders die nächsten Schritte geht, ist ebenso ungewiss, wie seine Chancen, sich auf den letzten Drücker noch für den EM-Kader zu qualifizieren.

"Ich bin ein Stürmer mit Tempo, der aber auch robust ist, und einen guten Torabschluss hat. Ich sehe mich schon als Sturmspitze, aber nicht der klassische Neuner, der nur vorne klebt, sondern ich mache auch die Wege nach außen, ich bin also eher der flexibler Stürmer", so beschreibt Malone sich selbst und nenn als Vorbild einen ganz Großen: Cristiano Ronaldo, was er alles erreicht hat in seiner Karriere, wie sehr er gearbeitet hat, ihm wurde auch nichts geschenkt, deswegen ist das ein Vorzeigespieler für mich.“