Malocher kommt von der Kogge: Schalke verpflichtet Bachmann

Der FC Schalke 04 hat seinen dritten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentiert. Von Absteiger Hansa Rostock kommt Janik Bachmann zu den Knappen.

Von der Ostsee ins Ruhrgebiet: Janik Backmann schließt sich Schalke 04 an. IMAGO/Steinbrenner

Knapp drei Wochen ist es her, dass Ben Manga als neuer Kaderplaner des FC Schalke 04 vorgestellt wurde. Ein kurzer Zeitraum, in dem der Neuzugang gemeinsam mit seinem Vorgesetzten Marc Wilmots bereits so einige Personalfragen beantwortete. Allen voran die nach dem Verbleib von Trainer Karel Geraerts, dessen Team für die Saison 2024/25 Manga derzeit formt.

Ein neues Puzzleteil des Kaders wird der ehemalige Rostocker und Sandhäuser Janik Bachmann sein, der nach Anton Donkor (Eintracht Braunschweig) und Adrian Gantenbein (FC Winterthur) der dritte externe Neuzugang für die kommende Spielzeit ist. Der großgewachsene Mittelfeldspieler wechselt vom FC Hansa Rostock zu den Knappen, nachdem er den Abstieg der Kogge in die Drittklassigkeit nicht abwenden konnte.

"Teamplayer" Bachmann soll Stabilität bringen

Bei Königsblau sieht man in dem leidenschaftlichen Arbeiter trotz der ernüchternden Spielzeit der Hanseaten eine passende Verstärkung für die Zentrale. "Janik überzeugt durch Zweikampf- und Laufstärke", hebt Marc Wilmots die Stärken des 28-Jährigen hervor, der zudem ein Typ sei, "der auf dem Platz vorangeht und Mentalität mitbringt". Darüber hinaus zeichne sich Bachmann durch seine Polyvalenz im Mittelfeld aus und gebe "der Mannschaft als Teamplayer Stabilität".

Bachmann selbst lobte Wilmots und Manga für "ihre Vision", die das Schalker Duo ihm in den gemeinsamen Gesprächen vermittelt habe. "Beeindruckt und sofort überzeugt", habe ihn der Austausch, weshalb er es nun "kaum erwarten" könne, "endlich loszulegen". Speziell auf die "großartige Atmosphäre in der Veltins-Arena" freue sich der Abräumer bei seinem neuen Klub, der ihn mit einem Arbeitspapier bis 2027 ausstattet.