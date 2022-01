Malocher in Nadelstreifen: Die Bedeutung des Sechsers

Früher grätschten sie, heute müssen sie öfter die feine Klinge schlagen. Doch eines blieb. Eine Story über die komplexen Anforderungen an die Sechser im Laufe der Fußball-Evolution.

Die Szene ereignet sich vor einigen Wochen, nach knapp drei Minuten im Champions-League-Spiel zwischen dem FC Chelsea und Juventus Turin. Nach einer Ecke für die Blues landet der zweite Ball wieder beim Gastgeber. Trevoh Chalobah, rechtes Glied der Dreier-Abwehrreihe der Londoner, möchte mitwirken, aufrücken. Doch sein Nebenmann bremst ihn per energischer Handbewegung: Jorginho, einer von Chelseas Sechsern, gibt die Order, dass der junge Kollege in der Restverteidigung zu bleiben hat.

Warum? Weil "Denker" und "Lenker" nicht nur zwei Wörter sind, die sich reimen, sondern weil Europas Fußballer des Jahres genau das tut: Er denkt für seine Kollegen mit, zwei, drei Schritte voraus, korrigiert, dirigiert, lenkt sie - und somit das Spiel. Und das ist nur ein Punkt im Spektrum des Anforderungsprofils an diese Position. Es ist die buchstäblich zentrale Rolle, die keinen Fehler verzeiht, speziell keinen Ballverlust.

Um die Evolution zu verstehen, die den heutigen Sechser modern und anspruchsvoll werden ließ - auch im Jugend-, nicht nur im Spitzenbereich -, lohnt zunächst ein Blick zurück auf die Historie. Wo fängt man da an? Im WM-System der 30er Jahre? Mal war der Mittelläufer (wie in Österreichs Wunderteam Pepi Smistik) defensiv ausgerichtet, mal deutlich offensiver wie Fritz Szepan als Motor des Schalker Kreisels. Oder 1954? Als Jozsef Zakarias bei den Ungarn Jozsef Bozsik den Rücken freihielt? Oder Laufwunder Horst Eckel im defensiven Mittelfeld den Magyaren die Passwege zustellte? Oder 1958, als Zito das Spiel der Brasilianer aus dem defensiven Mittelfeld ordnete? Jeder mag das selbst anhand seiner Erinnerungen beurteilen.

Staubsauger, Kettenhund, Tatortreiniger

Gehen wir in die Bundesliga, und dort kamen dem Sechser, der hier wegen der Durchnummerierung der Positionen seinen Namen erhielt, wenig charmante Bezeichnungen zu: Staubsauger vor der Abwehr, Kettenhund, Tatortreiniger. Einer, der die Drecksarbeit erledigte, den gegnerischen Regisseur ausschaltete. Insofern war die Kölner Legende Wolfgang Overath froh, einen defensiven Mittelfeldspieler wie Heinz Simmet in seinem Team zu wissen. Erzählte er doch damals ebenso scherzhaft wie freimütig, wie es im Hause Overath zuging: "Immer wenn meine Kinder mich ärgern, dann drohe ich ihnen: Seid lieb oder ich hole den Simmet."

Das war in den 70ern. Knapp 30 Jahre später übermittelte Bayerns Sechser Jens Jeremies dem Kontrahenten Patrick Vieira, den er soeben gefoult hatte, mit Verweis auf die Mittellinie diese Botschaft: "Kommst du drüber, macht es aua. Hier drüben aua, da drüben gut." So erzählte es Jeremies' Kollege Mehmet Scholl von einem Duell mit Arsenal.

Dies soll weder Simmets noch Jeremies’ Gesamtleistung schmälern, es waren nur andere Zeiten. Auch in England, wo Nobby Stiles als "Rächer" der verlorenen Bälle unterwegs war, oder Norman Hunter und Ron Harris die wenig adventlich anmutenden Spitznamen "Wadenbeißer" und "Zerhacker" bekamen.

Beckenbauer und Sammer waren ihrer Zeit voraus

Irgendwann aber war dieser Typ nicht mehr gefragt. Schlaue Trainer müssen sich gedacht haben, dass diese mittige Position zu schade ist, um fast nur zerstörend und wenig kreativ Einfluss aufs Spiel zu nehmen. Ja, es gab Profis, die ihrer Zeit voraus waren, wie einst Franz Beckenbauer oder später Matthias Sammer, die als "Libero", freier Mann, wenig hinter ihren Manndeckern hielt, die sich vorschoben und quasi so bereits zu gestaltenden Sechsern avancierten. Doch bis zu den Joshua Kimmichs dieser Welt, die diese Rolle multifunktional interpretieren, verging viel Zeit - bis aus den Jägern selbst die Regisseure wurden. Lange gab es davon wenige, Fernando Redondo (Real, Milan) war einer von ihnen.

Heute gibt es in Europas Topfußball nicht nur Bayerns Kimmich, sondern auch andere Stars auf dieser Position. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind sie hier optisch und symbolisch zu einer großen Sechs vereint, zudem jene, die in verschiedenen Kategorien und Wettbewerben spezielle Topwerte aufweisen.

Er ist physisch stärker und im Gegenpressing überragend. Er ist es auch, der das Signal zur Gegenattacke gibt, und das meistens erfolgreich. DAZN-Experte Sebastian Kneißl über Joshua Kimmich

Einen von ihnen, den eingangs erwähnten Jorginho, hat der Ex-Profi und heutige Experte Sebastian Kneißl für die DAZN-Sendung "Decoded" unter die Lupe genommen. Die Quintessenz seiner Untersuchungen ist vor allem, dass Jorginho viele kurze Pässe spielt, die zunächst von keinem besonderen Können zu zeugen scheinen, bei näherer Betrachtung jedoch verraten, dass jeder, auch quer oder zurück, einen Sinn verfolgt: Räume und Passwege zu öffnen, oft erst drei Kontakte später, aber damit eingeleitet. "Das macht er so gut wie kein anderer", so Kneißl, der dennoch Kimmich im Gesamtpaket einen Tick besser beurteilt, weil: "Er ist physisch stärker und im Gegenpressing überragend. Ja, er verlässt seine Position öfter, aber er ist es auch, der das Signal zur Gegenattacke gibt, und das meistens erfolgreich."

Ein Sechser darf keine Dame sein

Ein guter Sechser, ein kompletter besser gesagt, muss genau das beherrschen: nicht nur die Balance halten, sondern auch defensiv arbeiten, die Innenverteidiger schützen, zudem im Spielaufbau Lösungen finden und selbst Angriffe mitgestalten und bei Verlust die Kugel zurückerobern. Wer die Rolle dieses Spielers mal auf ein Schachbrett projiziert, darf ihm dort mehrere Charaktere zuordnen: Er ist der Läufer (Diagonalbälle und -läufe), der Springer, der fürs Überraschende zuständig ist, gleichsam der Bauer, der sich mal mit einem taktischen Foul opfern muss. Und: der König, die wichtigste Figur, weil alles mit höchster Präzision und größter Spielintelligenz vorgetragen werden muss. Was er nicht sein soll: die Dame. Nicht alles sei ihm gestattet, nicht jede Freiheit darf er sich nehmen, sondern eine Positions-Treue ist fürs Positions-Spiel ebenso unerlässlich wie für die Konterabsicherung. Denn diese Lücke, die ein Sechser planlos hinterlässt, kann durch andere Spieler nie total komplikationslos gestopft werden.

Speziell ein Sechser darf den Ball zudem nicht einfach nur klatschen lassen. Sondern er muss dies mit Timing und Gefühl tun, ja fast schon mit jenem "sechsten Sinn", der uns - laut "Wikipedia" - hilft, "etwas zu bemerken, ohne es mit den bekannten Sinnesorganen wahrzunehmen". Er braucht höchste Kontrolle über sein Fußgelenk und den Körper, Beidfüßigkeit schadet zudem nicht. Diagonalbälle muss er scharf temperieren, in der Regel hoch ansetzen, außer ein Raum gestattet dies flach (Thiago überspielte so vor Bayerns Siegtor im Champions- League-Finale 2020 fünf PSG-Profis auf einmal). Jeder Adressat muss den Ball in offener Stellung verarbeiten können, sonst ist der Rhythmus futsch. Doch ebendieser Passempfänger bestimmt per Laufweg, was passiert, das macht es anspruchsvoll.

Ich verzeihe euch jeden Fehler, aber ihr dürft niemals aufhören zu laufen. Pep Guardiola

Der Sechser malocht heute so viel wie damals. Nur anders: spielen, gehen, spielen, gehen. Ständige Aktivität gepaart mit Genauigkeit. Aber nicht mehr mit hochgekrempelten Ärmeln wie Paul Breitner und runtergezogenen Stutzen wie Sören Lerby, beides Koryphäen auf ihre Art in den 80ern, sondern mit feiner Klinge, Eleganz. In Nadelstreifen, wenn man so will. Trainer Pep Guardiola hat bei seiner Antrittsrede in Manchester zum Team gesagt: "Ich verzeihe euch jeden Fehler, aber ihr dürft niemals aufhören zu laufen."

Das ist die moderne "Drecksarbeit" eines Sechsers, der so Räume schafft und öffnet, die verborgen blieben, wenn er nach einem Pass in den Ruhemodus schaltete. Ein Sechser muss dauernd das Spielfeld scannen, Kompass für andere sein. Er sollte auch seine Position sinnvoll verlassen: im Aufbau überladen, defensiv doppeln, auch am Flügel. Stets muss er im Kopf haben, dass er nicht überspielt werden darf, weil er die letzte Bastion vor der Abwehr darstellt. Ausgerechnet Guardiola stellte Rodrigo jedoch im Champions-League-Finale 2021 nicht auf - und bezahlte dies teuer.

Ein Sechser ist auch nicht gleich Sechser. Seine Aufgaben, sogar seine ideale Körpergröße, definieren sich über Systeme und Spielweisen. So hat ein alleiniger Sechser (etwa im 4-3-3) viel weniger Möglichkeiten, als wenn er Teil einer Doppelsechs ist (wie im 4-2-3-1). Hier sollte der ballnahe Sechser kurz kommen, der ballferne sich auf Lücke anbieten. So ist bei letztgenannter Konstellation ein großer Spieler an der Seite eines wendigen die ideale Kombination, während ein Solo-Sechser (Liverpools Fabinho, Citys Rodrigo) höhergewachsen sein sollte, falls seine Achterkollegen ins Pressing gehen, denn da kann schon mal die eine oder andere lange Kugel drübersegeln. Zudem schadet eine große Reichweite nichts für den Zweikampf. Mit Ball empfiehlt sich ein spielstarker Mann auf der Sechs, wenn das eigene Team proaktiv ist. Abwartenden Mannschaften reicht zuweilen sogar noch der Staubsauger. Und: Ein Sechser muss in allen vier Spielphasen (in eigenem Ballbesitz, gegen den Ball und in beiden Umschaltsituationen) hellwach sein.

Kimmich, Kanté, Casemiro und Busquets ergeben das ideale Paket

Guido Streichsbier, U-18-Nationaltrainer des DFB, hat ein Modul erstellt für den Sechser. Das Ergebnis - nach zahlreichen Rücksprachen mit u. a. Ilkay Gündogan, Didi Hamann, Kalla Pflipsen, Markus Weinzierl und Stefan Kuntz: Kimmich (Allrounder), Chelseas N'golo Kanté (Antizipation), Reals Casemiro (Physis) und Barcas Sergio Busquets (Spielstärke) ergeben das ideale Paket. Streichsbier: "Alle füllen die klassischen Aufgaben perfekt aus, sind zudem noch mal eine Nuance besser auf ihrem Spezialgebiet."

Muss man sich Sorgen machen um die Zukunft des Sechsers, wenn die Kids lieber den Torjägern nacheifern? "Nein", so Streichsbier und erläutert: "Bei Sichtungslehrgängen kristallisieren sich nach drei Tagen 60 Prozent zentrale Mittelfeldspieler heraus, weil die Trainer ihren Besten ins Zentrum stellen." Der Schlaueste kann eben das Spiel am besten lesen - die wichtigste Eigenschaft. Aber, so Streichsbier, "im U-18-Bereich kann das auseinanderfliegen, denn nicht jeder kann das 360-Grad-Spiel auf hohem Niveau umsetzen." 360 Grad in jedem Sinne: Man bekommt die Bälle von überall, ebenso den Druck. Doch die Sechser mit den besten Lösungen für all das bekommen letztlich auch von allen Seiten: die größten Komplimente.