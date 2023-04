Malocher Heintz: Spezialist für den Kaltstart

Bei Bochums 1:1 an der Alten Försterei zeigte sich Dominique Heintz erneut von seiner besten Seite. Gegen Wolfsburg winkt mal wieder ein Einsatz in der Startelf.

Schon kurios: In der ersten Halbzeit wechselten sich zwei ehemalige Union-Profis, mittlerweile im Bochumer Trikot, in der VfL-Hintermannschaft ab. Keven Schlotterbeck erlitt in den Anfangsminuten eine Fleischwunde am Oberschenkel und musste früh Platz machen, seinen Posten in der Viererkette nahm Dominique Heintz ein.

Schlotterbeck war einst vom SC Freiburg an die Eisernen ausgeliehen, Heintz spielt derzeit auf Leihbasis an der Castroper Straße, sein Vertrag bei Union aber läuft noch bis 2024.

Seine Zeit in Bochum war bisher geprägt von diversen Verletzungen; immer wieder kämpfte sich der Linksfüßer tapfer heran. Nun zeigt der Routinier, wie wichtig er für die Mannschaft sein kann.

Einmal mehr erwies sich der Malocher, der mit seiner intensiven Art, Fußball zu spielen, ideal zum VfL Bochum passt, als guter Kaltstarter. Denn wie gewohnt brauchte Heintz keine lange Anlaufzeit, war gleich mittendrin, erledigte seinen Job mit gewohnter Ruhe und Intensität.

Dominique Heintz: Sonderlob von Trainer Letsch

"Er kommt rein, steht auf dem Platz und zockt das Ding runter mit einer Seelenruhe", lobt Trainer Thomas Letsch. Für Heintz wurde die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte dann tatsächlich zu einem rundum gelungenen Ausflug. "Wenn ich reinkomme, auch aus einem Kaltstart, habe ich das in letzter Zeit ganz gut gemacht", findet auch der Profi selbst. "Ich habe derzeit Spaß an meinem Spiel, bin wieder fit, und tue mein Bestes, um der Mannschaft mit meiner Leistung zu helfen."

Schlotterbeck, dessen Fleischwunde getackert wurde und wohl nicht genäht werden muss, wird bis auf weiteres nicht trainieren können und gewiss auch beim Heimspiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg ausfallen.

Dann wird Heintz womöglich seinen Platz im Team behalten. Diesmal nicht als Linksverteidiger, wo er zuletzt Danilo Soares sehr wirkungsvoll vertrat, sondern wohl wie in Berlin in der Innenverteidigung.

Auswärtsschwache Bochumer wieder in der Spur

Das Experiment, Erhan Masovic von der Viererkette eine Position vorzuschieben, darf Letsch nämlich als äußerst gelungen verbuchen. Union erarbeitete sich kaum Torchancen, Bochum wirkte deutlich kompakter als zuletzt, und das ohne den gesperrten Anthony Losilla. Der Kapitän könnte zum Beispiel gemeinsam mit Masovic gegen Wolfsburg die Doppelsechs bilden.

Dank der Kompaktheit in der Defensive und der Coolness von Kevin Stöger beim Elfmeter entführte Bochum also einen Punkt an der Alten Försterei und findet nun offenbar auch in den Auswärtsspielen immer besser in die Spur. Von den jüngsten drei Partien in der Fremde ging für die notorisch auswärtsschwachen Bochumer keine einzige verloren: Dem Sieg in Köln (2:0) folgten Unentschieden in Frankfurt (1:1) und nun bei Union; eine Bilanz, die sich sehen lassen kann.

Nun allerdings stehen für den VfL zwei Heimspiele an: Nacheinander empfängt das Team von Letsch den VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund an der Castroper Straße.