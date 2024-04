Real reicht ein Distanzhammer - Bellingham lässt nur die Latte erzittern

Spaniens Rekordmeister marschiert unaufhaltsam in Richtung Titel Nummer 36: Real Madrid gewann sein Auswärtsspiel auf Mallorca am Samstag verdient - wenn auch knapp - mit 1:0. Die Einsatzminuten teilte Carlo Ancelotti mit Blick auf den nächsten Mittwoch "fair" auf.

24. Sieg im 31. Spiel, den Ruf als beste Auswärtsmannschaft der Liga (11/4/1) untermauert und Körner für das mit Spannung erwartete Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Manchester City (Mittwoch, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) gespart. Der Ausflug auf die Urlaubsinsel Mallorca lohnte sich für Real Madrid.

Auch wenn sich die Königlichen im ersten Abschnitt noch extrem schwer taten. Mallorca ließ keinen Spielfluss aufkommen und stand Real in der eigenen Hälfte auf den Füßen. So kam es auch, dass die Gastgeber nach 31 Minuten die erste Chance hatten - doch Lunin parierte den Kopfball von Raillo. Fast im direkten Gegenzug fehlten Bellingham nur Zentimeter für Ligator Nummer 17, sein wuchtiger Schlenzer vor dem Strafraum rauschte nur an die Latte (33.).

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Blancos ein ganz anderes Gesicht. Bellingham & Co. zogen die Zügel an, was Tchouameni zum goldenen Tor nutzte: Nach zu kurzer Abwehr hielt der Franzose aus rund 25 Metern drauf, der leicht abgefälschte Distanzhammer schlug im rechten Eck ein (48.).

Die Partie nahm in der letzten halben Stunde so richtig an Fahrt auf. Eine Minute nachdem Joker Abdon am Ausgleich geschnuppert hatte (60.), bot sich Brahim Diaz die Riesenchance zur Vorentscheidung. Der Spanier aber bekam die Füße vor Rajkovic nicht sortiert - und schoss den gegnerischen Keeper nur an (61.).

Ex-Schalker Nastasic klärt auf der Linie

Immer häufiger rannte Real jetzt an, ließ aber die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss vermissen. Für die letzte halbe Stunde gönnte Carlo Ancelotti unter anderem Bellingham eine Pause, die Vinicius Junior und Camavinga zuvor schon erhalten hatten. Vinicius Junior setzte Fede Valverde in Szene, dessen Schuss vom Ex-Schalker Nastasic auf der Linie geklärt wurde (72.).

Zwei Minuten später wären die Gäste für ihre fahrlässige Chancenverwertung beinahe bestraft worden, doch Lunin war bei Darders Distanzschuss auf dem Posten (74.). Die Schlussviertelstunde lebte dann von der Spannung, die in der allerletzten Szene ihren Höhepunkt fand: Nach langem Ball ging Muriqi Keeper Lunin an, der die Kugel fallen ließ - und doch irgendwie den Einschlag verhinderte (90.+5).

So blieb es beim knappen, wenn auch hochverdienten 1:0-Erfolg für die Königlichen, die nun den vollen Fokus auf Manchester richten. ManCity gewann seine Generalprobe furios mit 5:1 gegen Aufsteiger Luton Town.